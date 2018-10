El TS desestima la recusació dels magistrats del ‘cas BPA’

La sala penal del Tribunal Superior ha desestimat la petició de recusació dels tres magistrats del cas BPA –Josep Maria Pijuan, Enric Anglada i Concepció Barón– presentada per quatre dels processats en la causa general. La defensa dels quatre acusats argumentava que els magistrats no estaven legitimats per seguir en la causa per tres motius fonamentals: vulneració del dret a la defensa, manca d’imparcialitat i per enemistat manifesta amb el lletrat defensor. Segons el Tribunal Superior, però, la demanda s’ha fet fora de termini, ja que segons la llei s’hauria d’haver formulat «immediatament» després dels fets amb els quals s’argumenta la petició i s’ha fet després de diversos mesos. A més, considera que de totes maneres no s’han donat els requisits per poder-la admetre. Per tot, la decisió del Superior és desestimar la recusació i permetre així que els tres magistrats continuïn al cap davant del judici.



Amb la decisió del TS que avala la feina feta fins ara dels tres magistrats es preveu que la represa del judici sigui imminent. De fet, el Tribunal de Corts ha citat aquest matí a totes les parts del judici i tot apunta que la reunió servirà per anunciar-los la data de reinici de la vista oral. En ser ja dimecres, es preveu que la represa tingui lloc el proper dilluns i que s’utilitzin els dies que ja s’havien habilitat per la causa, és a dir, gairebé quatre dies cada setmana fins a finals de desembre.

Els arguments

De l’aute que va ser notificat ahir es desprèn que els processats van engegar dues accions diferents: una demanda urgent i preferent el dia 13 de setembre que ha estat inadmesa a tràmit i la demanda de recusació que van formular el dia següent, pels motius ja esmentats.



El TS, però, remarca que segons el Codi de procediment penal, «la recusació s’ha d’interposar tan aviat com es tingui coneixement de l’existència de la causa en què es fonamenta [la petició de recusació] i, en cas contrari, no s’admet a tràmit». «La demanda de recusació ha de manifestar-se de seguida, de manera immediata, quan la part afectada tingui coneixement de l’existència de la causa en què se fonamenta», insisteix, per la qual cosa entén que s’hauria d’haver formulat «en els dies següents al 19 de juliol de 2018, dia de la notificació». «En el cas d’autes, les parts han trigat quasi dos mesos per a formular la demanda», recorda. Pel que fa a l’acusació d’enemistat, apunten que han transcorregut fins a vuit mesos des dels fets ocorreguts. I, en tot cas, deixar clar que «el tipus d’incident al·legat per la defensa no és inhabitual davant les jurisdiccions, i que s’ha de considerar en el seu context, no tenint cap tipus d’incidència en el present cas pel que fa al correcte funcionament de la justícia».



Pel que fa a les diligències judicials que es van ordenar un cop ja iniciat el judici i que els quatre processats també utilitzaven com a argument afirmant que era una manca d’imparcialitat, el TS al·lega que «no són actes d’instrucció, sinó actes mitjançant els quals el tribunal assegura, a través de mesures cautelars de responsabilitats pecuniàries». I afegeix que «no es pot doncs considerar que el tribunal vulgui investigar un presumpte delicte de frustració de procediments executius, únicament vol verificar si els acusats mantenen el mateix patrimoni que tenien abans del seu processament, als efectes del seu embargament

Per tot plegat, el Superior conclou que la petició perquè s’aparti de la causa els tres magistrats del cas «no és admissible per ésser extemporània i, subsidiàriament, perquè no es reuneixen els requisits». Caldrà ara esperar si els processats decideixen portar el cas fins al Constitucional o si es conformen amb la negativa del Superior. En tot cas, sembla que Pijuan no s’esperarà a l’alt tribunal per reprendre el judici.