El Trio de Barcelona es retroba en la tercera edició de la Cambra Romànica

El Trio de Barcelona, aquell emblemàtic grup que, segons un dels seus membres, Gerard Claret, «va marcar una època» es retrobarà a Andorra per primera vegada després de la seva dissolució ara fa 25 anys. Serà en el marc del tercer cicle de la Cambra Romànica, el 24 de novembre a Sant Cerni de Canillo, amb un repertori de luxe amb partitures de Beethoven i Mendelssohn.



Malgrat no tenir cap vinculació amb el cicle, Claret va ser ahir a la presentació davant els mitjans de la III Cambra Romànica com a membre d’honor. I és que enguany ell i el seu germà, Lluís, celebren 50 anys damunt els escenaris i per celebrar-ho van proposar al Comú de Canillo fer «un revival del Trio de Barcelona». Durant més de 13 anys «vam marcar una època perquè no hi havia més trios amb el nostre nivell, féiem concerts per tota Europa i gravàvem discs», va recordar. Claret també va destacar l’acústica «extraordinària» i «l’encant» de Sant Cerni.

Cicle consolidat

L’objectiu d’aquest tercer cicle, tal com va explicar la consellera de Cultura de Canillo, Núria Fernàndez, és «combinar música de cambra amb el patrimoni romànic» de la parròquia. Exceptuant el plat fort de les jornades, el Trio de Barcelona, des del comú es vol promocionar joves artistes en diverses formacions (solo, duo, trio i quartet), tot i que tots tenen un element comú: com a mínim, un dels seus membres té un vincle amb Andorra, sigui com a nadiu o resident. Així, destaca especialment Jordi Albelda, de només 16 anys, que protagonitzarà un solo de Bach i Cassadó, el 17 de novembre a la mateixa església de Sant Cerni.



El conseller d’Urbanisme, i «apassionat del romànic», Cerni Pol, qui va ser alumne de viola de Claret, va destacar que la consolidació del cicle, ha permès a l’organització innovar i apostar per la introducció de la veu en un dels concerts. En total, hi passaran sis formacions en sis dissabtes, del 27 d’octubre a l’1 de desembre, a les 17.00 hores en diferents esglésies de la parròquia canillenca. Les actuacions són gratuïtes, excepte el del Trio de Barcelona que té un preu simbòlic de 5 euros, i cal reservar prèviament per telèfon.