El tractat pel Control del Tabac de l'OMS compta amb Andorra

La reunió, que se celebra a Ginebra fins al 6 d’octubre, també té l’objectiu d’impulsar una aplicació més àmplia del tractat en aspectes relacionats amb el desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic i la defensa dels drets humans, incloent-hi-lo d’aquesta manera com a objectiu a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible que promou l’Assemblea General de les Nacions Unides i en la que també està adherida Andorra.

La representació andorrana, formada pel coordinador nacional davant l’OMS, Josep Romagosa, i la cap de l’Àrea de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, observen l’elaboració d’un marc estratègic, a mitjà termini, sobre les mesures que totes les parts han d’adoptar en els pròxims cinc anys en compliment del CMCT, que és un tractat basat en proves científiques que reafirma el dret de totes les persones al màxim nivell de salut possible.

Andorra va començar ahir la seva participació en la Conferència de les Parts de l’OMS del Conveni marc pel Control del Tabac (CMCT) com a Estat observador. La delegació del Principat vol traslladar-li a la cap del secretariat del CMCT, Vera Luiza Da Costa e Silva,el treball que s’està duent a terme al país en relació a l’adhesió al conveni.

