El Govern afirma que perdia el 30% de les trucades amb la centraleta

La centraleta telefònica del Govern perdia un total de 2.400 trucades mensuals de les 8.000 que rep, xifra que representa el 30%. La majoria de les pèrdues es concentraven durant el període de màxima afluència de públic al Servei de Tràmits, entre les 11 del matí i la una de la tarda, perquè els treballadors que atenien el telèfon no donaven l’abast. A més, l’atenció telefònica només era durant l’horari dels funcionaris del servei i, per tant, moltes trucades quedaven sense resposta. Per això, el Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració va decidir externalitzar el servei a un contact center de la Massana el passat mes de juliol i va recol·locar als dos treballadors que oferien el servei l’oficina de Tràmits. Així ho va justificar ahir la ministra de la cartera, Eva Descarrega, al Butlletí del Consell General com a resposta una pregunta del conseller general d’SDP, Víctor Naudi.

«Es va concloure que per donar un bon servei d’atenció telefònica als ciutadans i empresaris la solució era disposar del doble de persones en la franja entre les 11 del matí i l’1 de la tarda», va argumentar Descarrega. El Govern va contractar a l’empresa Espic, ubicada a la Massana, que disposa de quatre treballadors per atendre les trucades dels telèfons 875700 i 875600. Descarrega va explicar que van decidir no externalitzar el servei específic de tràmits (número de telèfon 150), que segueixen realitzant funcionaris del departament. «Aquesta atenció requereix coneixement específic dels diferents tràmits de l’Administració i una formació continuada. D’això s’encarreguen els treballadors del Servei de Tràmits», va explicar.

Treballadors reubicats

Una altra inquietud de Naudi era saber si les dues persones que agafaven els telèfons 600 i 700 havien sigut acomiadades. Descarrega va negar-ho: «Han passat a donar servei d’atenció telefònica al número 150, el qual també tenia unes mancances en la franja horària de màximes trucades, d’11 a 13 hores». La titular de la cartera de Funció Pública va aprofitar la petició d’informació del progressista per descartar la contractació de més personal. «No es preveu la contractació per hores. S’evidenciava un problema en les tasques a fer per aquestes persones fora de l’esmentada franja horària perquè no hi ha altres necessitats d’atenció telefònica en la resta d’hores del servei», va detallar.

Externalització amortitzada

La ministra també va respondre a la pregunta sobre el cost anyal de l’amortització i del manteniment de la centraleta. Descarrega va recordar que l’externalització va ser del servei, no dels equipaments tècnics, «els quals continuen essent necessaris, són propietat del Govern i continuaran sent-ho». Amb aquest argument, la ministra va afirmar que «la centraleta ja està el tot amortitzada». Pel que fa al manteniment, la inversió pel 2018 va ser de 19.806 euros. El preu mensual base del servei dels quatre treballadors no supera els 5.706 euros.