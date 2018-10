El MoraBanc debuta amb una derrota contra el Galatasaray (84-73)

El MoraBanc Andorra s'ha estrenat avui a l’EuroCup amb derrota contra el Galatasaray, a la perillosa pista turca d’Istanbul. El Sinan Erdem Dome s'ha tornat a convertir en un fortí que el conjunt tricolor no ha sabut assaltar. L’afició ha fet un paper exemplar i ha sabut actuar com el sisè jugador. Així, l’equip tricolor ha sprtot derrotat per 84 a 73 després d’anar a remolc dels favorits durant quasi tot el partit.

El primer quart ha començat amb un Galatasaray que ha anotat amb facilitat, trobant situacions fàcils de tir a causa d’una defensa tricolor molt irregular. En aquest primer temps, ha estat l’italià Michele Vitali qui ha liderat els andorrans i ha estat el mateix jugador qui ha aconseguitque en el primer quart no hi hagués un desastre considerable. En aquest sentit, les coses no sortien com l’entrenador Ibon Navarro volia i Zach Auguste no deixava en pau la cistella andorrana. No obstant això, el desastre hauria pogut ser major si no hi hagués hagut un darrer minut brillant amb Oliver Stevic i David Jelínek penetrant les defenses turques. Al final del primer temps, després d’una bona reacció andorrana i d’un parcial de 0 a 7, es podia pensar en un bon panorama.

Desconcentrats

El segon quart semblava òptim, sobretot amb el triple que ha arribat per part de John Shurna en els primers moments. Però llavors, el MoraBanc ha perdut intensitat, s'ha desconcentrat i no ha sabut recuperar-se. Durant els primers cinc minuts tenia molts errors fàcils i regalava punts a un conjunt turc que sabia treure bons resultats sense massa esforços de les errades tricolor. Els d’Ibon Navarro no encertaven en defensa i oferien una mala versió. Finalment, al final del primer temps, el resultat era de 43 a 35.

El desastre ha prosseguit durant el tercer temps i el Galatasaray seguia marcant distància, trencant el MoraBanc per totes bandes amb un Aaron Malik Harrisson que es mostrava sensacional. L’equip estava tocat en defensa, havia de millorar, però els turcs no ho volien permetre. L’equip del Principat es veia superat de totes les maneres possibles i perdia pilotes, mentre que el Galatasaray seguia fent el seu joc fàcil, superant a l’Andorra en totes les situacions, tirant de qualitats individuals i amb un bon encert. D’aquesta manera, la concentració no va arribar i els tricolor començaven el darrer quart amb el pitjor resultat possible, perdent 68 a 56 en un partit que ja estava sentenciat. No hi havia reacció, no hi havia energia i ni tan sols, iniciativa. A més, les 20 pilotes perdudes durant tot el partit no van ajudar, tot i haver sigut lleugerament superior que el Galatasaray en el rebot.

Remuntada insuficient

Després d’un tercer quart per oblidar, el MoraBanc ha intentat la remuntada en el darrer quart i finalment ha tret la seva millor versió. Tot i que ja era massa tard. Dylan Ennis, que ha anotat 20 punts en tot el partit, ha portat el partit i ha liderat l’equip per retallar distancies. El MoraBanc ha aconseguit no cometre les errades dels altres quarts i no deixava anotar el Galatasaray amb tanta facilitat. Per tant, la remuntada no va ser possible, tot i que retallar les distàncies, sí. La reacció ha arribat tard. I, contra un equip d’aquesta mena, cap equip es pot relaxar. El MoraBanc, al final, ha donat una imatge d’equip lluitador que no es rendeix.

En aquest sentit, caldrà prendre nota dels errors d’aquest partit i encomanar-se del bon paper defensiu que el conjunt tricolor va oferir davant de l’UCAM Múrcia al Poliesportiu d’Andorra. Ara, el pròxim objectiu és el Divina Seguros Joventut, divendres, a Badalona. Després, tocarà el Barça i el dimecres següent, rebre l’exequip de Michele Vitali, el Germani Brescia Leonessa a Andorra. S’apropen dies intensos en els quals no es pot badar, proves de foc que serviran per fer, o no, història.