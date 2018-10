Els pares de la Nadia declaren davant el jutge

El judici del cas Nadia va arrencar ahir a l’Audiència de Lleida, que durarà fins dijous, enmig d’una gran expectació mediàtica. La primera a arribar, va ser la mare de la nena, Marga Garau, acompanyada del seu advocat, mentre que el pare, Fernando Blanco, va arribar minuts més tard, custodiat pels Mossos d’Esquadra des del Centre Penitenciari de Ponent, on es troba en presó preventiva des de fa gairebé dos anys. El judici es va iniciar poc abans de les 10:00 hores amb les qüestions prèvies, en les quals les defenses van demanar la nul·litat de la vista, ja que consideraven que hi ha hagut irregularitats en el procés d’instrucció. A més, l’advocat del pare considera que ni el president de la Sala ni els altres magistrats poden jutjar el seu client perquè han participat en aquest procés. Així i tot, el tribunal va denegar suspendre la visita i van començar els interrogatoris.

Declaracions

En la seva intervenció, la mare de la Nadia es va desvincular de la gestió dels comptes i va afirmar que era el seu marit qui administrava les donacions que rebien pel tractament mèdic de la seva filla. «Desconeixia l’estat dels comptes i ni tan sols tenia targeta de crèdit», va declarar Garau, tot i reconèixer que ni ella ni el seu marit «van utilitzar a la seva filla». El pare, per la seva banda, va assegurar que avui dia la «córrer un risc imminent de morir». A més, va explicar que abans de crear la fundació, a través de la qual hauria estafat 1,1 milions d’euros, ell mateix havia costejat diversos tractaments i operacions en els quals la Nadia hauria estat sotmesa en hospitals tant espanyols com estrangers. La mare, en canvi, va reconèixer que mai va acompanyar la seva filla en aquestes hospitalitzacions perquè té «pànic a volar» i és molt «aprensiva». Cap dels dos, però, va poder acreditar que la nena hagi estat mai sotmesa a aquests tractaments ni van saber dir quants diners s’haurien recaptat exactament.

La nena no té passaport

La mare també va confessar ahir que la nena no disposa de passaport, el què demostraria que mai va poder ser intervinguda en dos hospitals de Houston, com havien assegurat anteriorment. Així també ho va corroborar en el mateix judici un dels sargent dels Mossos d’Esquadra que investiga la presumpta estafa en afirmar que cap d’aquests dos hospitals americans existeixen. Segons aquest mateix agent, en el registrament del domicili familiar es va trobar una «gran quantitat» de rellotges d’alta gamma i un tot terreny de 15.000 euros, entre altres objectes d’elevat valor econòmic.



La fiscalia demana una condemna de sis anys de presó per a cada un dels membres de la parella, als quals el jutge va retirar la custòdia de la menor el desembre del 2016, quan es va descobrir l’estafa.