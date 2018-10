Sanza i Bernadó lamenten perdre la 10k Valls d’Andorra

Després de conèixer que no se celebraria la 10k Valls d’Andorra, dos dels seus participants habituals, Marcos Sanza i Toni Bernadó, van lamentar la notícia. El seu organitzador, el Club Atletisme Valls d’Andorra, va decidir no celebrar la seva 13a edició després de no haver aconseguit que es tallés el tràfic pel recorregut de la cursa.

«És una pena perdre una cursa tan mítica, però entenc que des del Comú d’Andorra la Vella tenen les seves raons», assegurava Sanza. «És impossible córrer per la passarel·la del riu. És molt estreta, l’ideal seria tallar els carrers unes hores i donar vida a l’atletisme», afegia.

«La cursa s’hauria de fer per la ruta prevista, per tant, la solució del CAVA és la correcta perquè a llarg termini ens haguéssim quedat sense participants», manifestava Bernadó. «Hauria quedat com una cursa popular si la Federació Catalana no l’hagués homologat», remarcava. «És una llàstima, era una cursa de país, pensava que s’arreglaria», concloïa.