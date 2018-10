Preocupació entre els treballadors del Punt de Trobada

L’ambient que es respira dins del Punt de Trobada és «dolent», segons fonts consultades. Els treballadors denuncien que no reben informació de la direcció i que és a través dels mitjans de comunicació que s’assabenten de les qüestions que els afecten directament, com el procés judicial que ha de determinar el futur del centre comercial o la construcció d’una rotonda davant de l’establiment.

De tota manera, el passat divendres els dirigents del Punt de Trobada van mantenir una reunió amb la plantilla en què van manifestar obertament el seu descontentament amb els treballadors, ja que l’opinió majoritària entre la plantilla avala el possible canvi de direcció en el centre, és a dir, l’arribada del Grup Pyrénées. Més enllà d’aquest element que ha fet enfadar la família propietària, el balanç de les vendes d’estiu tampoc és satisfactori.

La plantilla tem la pèrdua de la gratificació de Nadal pels mals resultats en les vendes de la temporada d’estiu

Aquest és el principal motiu de preocupació entre els treballadors del centre comercial. Segons les fonts consultades, en la reunió del divendres, la direcció va anunciar que no s’han complert les expectatives de la temporada d’estiu i va pressionar els treballadors perquè «s’espavilin durant el període hivernal». De fet, arran d’aquesta notícia, alguns empleats temen que d’aquí tres mesos no cobrin la gratificació que solen rebre en les dates de Nadal. Entre altres qüestions, els propietaris van apuntar que el negoci no acaba de funcionar per la falta d’una rotonda davant del centre comercial, ja que l’actual sistema d’entrar a l’establiment i sortir-ne desincentivaria la gent a aturar-s’hi en arribar al Principat.

Reclam d’una rotonda

Precisament els treballadors del Punt de Trobada reclamen des de fa temps la construcció d’aquesta rotonda perquè ells en són els principals afectats. Tal com il·lustrava un empleat, «que no hi sigui em costa 60 euros a l’any, ja que cada dia he de fer dos quilòmetres més per anar a donar la volta i tornar cap a Sant Julià». Tot i que després de la marxa reivindicativa organitzada al mes de març els treballadors van obtenir el compromís del Govern per construir-la l’any vinent, recentment s’ha fet enrere tot apuntant que serà responsabilitat del pròxim Executiu. Per ara, però, els empleats descarten més accions.

Recurs contra l’arxivament de la querella pel contracte

La família Cachafeiro, arrendatària del Punt de Trobada, ha decidit recórrer al Tribunal de Corts la decisió que la Batllia va prendre el passat 24 de setembre de desestimar la querella que havia interposat el passat mes de novembre contra la família Mallol, propietària del terreny on s’ubica el centre comercial, i Patrick Pérez, president del Grup Pyrénées. L’advocat de la defensa va considerar que es tracta «d’una desestimació prematura perquè no s’han practicat les proves que havien sol·licitat, com una de pericial que determinés el valor objectiu del lloguer del terreny». De fet, aquesta querella venia motivada pel contracte que els Mallol van signar amb el Grup Pyrénées perquè aquest darrer es convertís en el nou arrendatari del centre comercial. Els actuals arrendataris, no obstant, es queixaven que es tractava d’un contracte simulat pel preu convingut, «exagerat».