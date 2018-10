Espot assegura que els metges poden «orientar» sobre l’avortament

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va assegurar ahir que els metges poden assessorar les dones que així ho demanin sobre les opcions per avortar sense por a conseqüències legals, sempre que ells mateixos no condicionin a les pacients a interrompre l’embaràs. «Ningú impedeix als nostres professionals sanitaris informar i orientar, que és diferent a induir un avortament», va assegurar ahir el ministre en el context d’una resposta parlamentària plantejada per la consellera del PS Rosa Gili, qui es va interessar per l’acompanyament que es fa des de l’Estat a les dones que necessiten accedir a l’avortament.



Gili va assegurar que «el personal sanitari no sap en quina situació jurídica es troba quan orienta una dona que vol avortar» i que això provoca «desemparament» tant per a les embarassades com per al personal sanitari.

«Ni bàrbars, ni masclistes»

El ministre Espot va rebatre la consellera i va assegurar que «els professionals poden informar que això [l’avortament] és possible en un altre país i això no és incórrer en un incompliment penal. No és una qüestió tabú en aquest país. No som bàrbars, ni masclistes». I va posar un parell d’exemples per demostrar que els metges que assessoren sobre l’avortament no estan perseguits al país: «Hi ha dues qüestions molt significatives en la versió caricaturitzada del país que volen transmetre: no s’ha incoat cap presumpte delicte d’avortament dolós des que és vigent el codi civil» i en la segona, va fer referència a la taxa de mortalitat zero al país respecte de dones embarassades.

Circular informativa



Gili va demanar que per no dependre «de la bondat de la interpretació del batlle de torn», els metges siguin «informats clarament de què poden i de què no poden fer en aquest àmbit». En aquest moment va intervenir en la discussió el ministre de Salut, Carles Àlvarez, qui va respondre que aquesta acció «no està prevista i creiem que no és necessària, de moment, però es pot estudiar. Crec que els professionals sanitaris ho tenen molt clar però estem disposats a parlar».

Reemborsament de la CASS

D’altra banda, Gili va retreure al Govern que «no reconegui que la CASS reemborsa els avortaments» i va aportar el codi de la nomenclatura que serveix per a aquests efectes, el «K30», sempre segons Gili. Espot va insistir en la versió del Govern que els avortaments voluntaris no es reemborsen sinó només les atencions mèdiques derivades dels involuntaris i va assegurar que la directora general de la CASS així ho havia confirmat aquell mateix matí. A més, la consellera del PS va lamentar la manca d’un servei de planificació familiar.