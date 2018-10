Alvarez reconeix que no ha fet l’auditoria a les ambulàncies

El ministre de Salut, Carles Alvarez, va reconèixer ahir que el Govern no ha fet l’auditoria externa contemplada a les mesures aprovades el juny de l’any passat pel Consell General i que havia d’examinar el transport sanitari al país arran de les infraccions detectades a l’empresa Ambulàncies del Pirineu (ADP). «No s’ha fet cap auditoria però hi ha una clara intenció de fer una mica d’avaluació i valorar com es pot millorar [el servei d’ambulàncies], els pròxims mesos es faran i es reflexionarà sobre la forma de millorar aprofitant que s’ha de fer un nou concurs per al servei», va respondre Marfany al Consell General, ahir, en el context d’una pregunta de control parlamentari de la consellera liberal Judith Pallarès sobre el perquè de la pròrroga del contracte a ADP, tot i les infraccions de l’empresa respecte dels drets laborals dels seus treballadors.

«Satisfactori»

Alvarez va justificar la pròrroga del contracte amb ADP feta a finals de setembre perquè «la prestació del servei és satisfactòria». Pallarès va respondre que en cap cas es qüestionava la professionalitat dels treballadors sinó les males pràctiques de l’empresa i va lamentar que les infraccions en matèria de drets laborals no s’hagin tingut en compte a l’hora de concedir la pròrroga. «El servei prestat al SAAS durant el 2018 va se r satisfactori i es va prorrogar el servei un any mes», va insistir Alvarez. A més, la consellera liberal es va interessar per l’estat de les ambulàncies «de trasllats interns» i va apuntar a possibles mal funcionaments d’aire condicionat així com a la seva incomoditat. «La meva tasca no es anar inspeccionant però el passat dimecres vaig acompanyar a un familiar [en ambulància] i tot estava en condicions», va assegurar el ministre de Salut.