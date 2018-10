Detinguts quatre homes per assaltar una casa i deixar una dona immobilitzada

Els Mossos d’Esquadra van detenir a quatre homes, tres de nacionalitat espanyola, per pressumptament haver assaltat una casa del nucli de Santa Creu, al municipi de Montferrer i Castellbò, i haver deixat immobilitzada una dona que en aquell moment es trobava al seu interior. Els fets van tenir lloc dimarts a primera hora del matí quan, poc després que el marit de la víctima marxés de l’habitatge, els lladres van entrar encaputxats, van lligar a la dona i es van endur un armari armer. Posteriorment un fill del matrimoni i el marit de la víctima van aconseguir aturar-los a la carretera.

Per El Periòdic

