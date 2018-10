El Parc Natural de l'Alt Pirineu dona a conèixer els seus artesans

El fulletó es pot trobar a totes les oficines de turisme i establiments turístics de l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu, tant a l'Alt Urgell com al Pallars Sobirà. A més a més, aquest document informatiu és el primer que ja inclou els nous límits d'aquest espai, aprovats aquest juliol passat tot coincidint amb el 15è aniversari de la creació del parc, del qual formen part els municipis alturgellencs de Montferrer i Castellbò i de les Valls de Valira.

La majoria de projectes són de productes agroalimentaris com ara carn de vedella o corder, formatges, iogurts, llet o melmelades, però un grup important està relacionat amb la roba, les herbes aromàtiques i tradicionals, la fusta o la pell. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, ha explicat que aquestes visites s'han de convertir "en un complement perfecte a les sortides de natura".

El Parc Natural de l'Alt Pirineu agrupa actualment un total de 75 artesans i productors agroalimentaris, dels quals 32 són visitables. Amb l'objectiu de fomentar les visites i que es coneguin aquests tallers o obradors, s'ha editat un fulletó amb tota la informació necessària per poder gaudir d'una experiència acudint a aquests petits negocis.

Per El Periòdic

