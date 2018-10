Unió de Pagesos demana un avançament dels pagaments de la PAC

Unió de Pagesos s’ha adreçat per carta al director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Oriol Anson, per demanar-li que a mitjan octubre el Govern faci efectiu un avançament dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) a la pagesia catalana, tenint en compte "que en els darrers mesos el sector agrari ha patit situacions adverses, tant climàtiques com sanitàries i de crisi de preus, i que algunes el castiguen des de fa anys".

Aquest pagament inclou una bestreta dels ajuts de pagament bàsic i del pagament verd corresponents a la campanya 2018, autoritzada excepcionalment per la Comissió Europea, que aquest any pot arribar fins al 50%, segons el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), depenent del Ministeri. El sindicat considera que en aquest cas hi ha circumstàncies que ho justifiquen, ja que els darrers mesos "s’han produït situacions que han afectat negativament diversos sectors productius".

Entre els problemes d'enguany, UP ha indicat concretament els danys que la fauna salvatge causa a la ramadera extensiva del Pirineu, tal com han denunciat els darrers mesos amb protestes contra l'expansió d'espècies com ara l'ós bru i el voltor. En aquesta línia, també han exposat novament els "problemes en el sanejament", en referència a les infeccions causades per animals salvatges que han obligat a immobilitzar més d'una desena d'explotacions, principalment al Pallars i a l'Alt Urgell.

UP també es refereix a "les crisis de preus" que afecten un bon nombre de sectors, entre els quals enumera l'oví i cabrum, lleter, fruita dolça, cereals i herbacis, olivera, cítrics i fruita seca (avellana), entre d’altres. Paral·lelament, els danys climàtics han provocat caigudes i pèrdues de producció a la fruita dolça, cereals i herbacis, avellana, arròs, i la sequera, a olivera, cítrics i oví i cabrum, aqust últim aquest per manca d’alimentació. El sector dels cítrics, hi afegeixen, ha estat afectat també per problemes fitosanitaris. Finalment, també esmenten els danys a l'arrós al Delta de l'Ebre per culpa de l'espècia invasora del cargol poma.

Per tot plegat, i "davant de les dificultats que travessa el sector agrari català", Unió de Pagesos insisteix davant del Departament en la importància "d’agilitzar aquests pagaments".