La flama dels Special Olympics recorrerà Santa Coloma i Andorra la Vella

La torxa olímpica que donarà inici, aquest dijous a la tarda, als Jocs Special Olympics d’Andorra la Vella i la Seu d’Urgell arribarà aquest dijous al matí a la capital, després de recórrer durant dues setmanes diferents poblacions catalanes on s’han realitzat els jocs anteriorment. La flama sortirà a dos quarts d'onze des de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i recorrerà l’avinguda d’Enclar, l’avinguda Santa Coloma, la Baixada del Molí, el carrer Prat de la Creu, el carrer Joan Maragall, el carrer Na Maria Pla fins al carrer de la Unió i l’avinguda Meritxell fins acabar el recorregut al comú d’Andorra la Vella cap a dos quarts d'una. Des de l’organització es convida tota la ciutadania a sortir al carrer per donar suport als esportistes durant el recorregut.



La torxa estarà custodiada per relleus per 22 dels esportistes andorrans que competiran als jocs acompanyats de persones vinculades al món social, esportiu o institucional fins arribar a mans de la cònsol major. Durant el recorregut, i com a acompanyants, hi haurà Pilar Díez i Celine Mandicó (Escola de Meritxell); Anna Parramon (Federació d’Atletisme); els Bombers d’Andorra (estaran en el tram de l’avinguda d’Enclar 25 cap a les 10.40 hores); Víctor Santos i Koldo Álvarez (Federació Andorrana de Futbol); Mimi Guitiérrez, Lluís Marín, Marc Oliveras i Axel Esteve (Federació Andorrana d’Esquí); Jordi Llansó i Quim Fenoll (Creu Roja Andorana); Marc Abelló (Federació Andorrana de Rugbi); Xavi Mujal (RTVASA); Gorka Aixàs (Bàsquet Club Andorra); Mònica Bonell, Albert Llovera, Cristina Llovera (estaran en el tram de Prat de la Creu i La Poste cap a les 11.20 hores); Laura Orgué, Gualbert i Aitor Osorio, Carles Riba i Coia Sedó (Special Olympics Andorra); Joaquim 'Purito' Rodríguez (a l’avinguda Meritxell, a l’altura de Zara a les 12.10 hores); Albert Turné (Andorra Telecom); Ivan Armengol (Pyrénées) i Àlex Terés, que com a president d’Special Olympics Andorra farà entrega de la torxa a la cònsol major, Conxita Marsol, i a la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, a dos quarts d'una al comú.



A la tarda se celebrarà al Poliesportiu d’Andorra la cerimònia d’inauguració, que tindrà molta música i animació –amb actuacions, entre d’altres, de Beth, Gisela, el Cor Rock d’Encamp o el Cor dels Petits Cantors d’Andorra-, la presència de les mascotes Nuc i Bruna, i la desfilada dels 1.500 esportistes que participen en els jocs. L’acte comptarà amb la presència de nombroses autoritats, entre les quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que serà l’encarregat d’inaugurar oficialment els jocs. L’esdeveniment, presentat per l’andorrà Marc de las Heras i per la catalana Marta Bayarri, serà retransmès en directe per Andorra Televisió i per Esport 3 (Televisió de Catalunya) a partir de les 20 hores.