Inici de les obres del tram final de la xarxa separativa d’aigües a Santa Coloma

Les obres de la darrera fase de la construcció de la xarxa separativa d’aigües a les avingudes d’Enclar i Santa Coloma han començat aquest dimecres. Els treballs, que s’estendran en el tram de poc més d’un quilòmetre comprès entre la Borda Mateu i l’encreuament fins al carrer Gil Torres, estaran enllestits l’estiu del 2019. Es preveu que les obres, que es van adjudicar el 13 de setembre a l’empresa COPSA per valor d’1,6 milions, no tinguin afectacions en el trànsit i, en cas que n’hi hagi, seran puntuals en els moments en què s’hagin de fer embrancaments i llavors es donarà pas alternatiu. Amb aquesta obra es culminarà així la millora de la xarxa separativa de Santa Coloma que es va començar el 2016. Durant les dues fases anteriors, a banda de construir una galeria soterrada i d’adequar el sistema per al correcte desguàs de les aigües, s’ha fet una rambla nova. Un cop completada la reforma, Santa Coloma disposarà d’un passeig nou d’1,4 quilòmetres de llargada. El desplegament de tota la xarxa de separatives a la zona de Santa Coloma, un cop estigui acabada, haurà tingut un cost superior als 3 milions.