Nazzaro dubta que els metges assessorin sobre l’avortament

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, assegurava aquest dimarts que els metges del país poden assessorar les dones que ho demanin respecte a les opcions que tenen per avortar a l’estranger sense que es vulneri el codi penal. Des de l’Associació de Dones (ADA), però, dubten que els metges estiguin donant aquesta informació. La seva presidenta, Montse Nazzaro, declarava ahir a EL PERIÒDIC que no tenen cap constància que això sigui així i no coneixen cap dona que hagi estat «assessorada» pel seu ginecòleg. Més aviat al contrari. «Les dones es busquen la vida, busquen a internet» i, de manera extraordinària, «acudeixen a l’associació per saber què han de fer i on poden anar», sobretot en els casos de noies joves, va explicar la presidenta. El fet que es tracti d’un assumpte il·legal a Andorra genera autocensura i por entre les mateixes embarassades que prefereixen «contactar amb tercers» abans que amb el seu metge, afirmava. Des de la CASS tampoc tenen coneixements que els professionals sanitaris facilitin cap mena d’informació al respecte. «Nosaltres només paguem prestacions sociosanitàries. No decidim què és legal i què no, i no sabem què parlen els metges amb les seves pacients», van reconèixer des de la parapública.

Servei de planificació familiar

«El què sí que és legal és la planificació familiar, per tant, hauria d’haver-hi un punt d’informació públic que atengués totes aquelles persones que tinguin dubtes a l’hora de conccebre», va dir Nazzaro, en referència al reclam que la consellera general del PS Rosa Gili feia al Govern aquest dimarts en la sessió de control. «La ciència ha avançat molt i tothom, especialment les dones, hauria de tenir a l’abast els coneixements que permetin prendre decisions», fora de la sala ginecològica.

Avortament legal i de pagament

En la seva intervenció, Gili també va apel·lar al punt «K30» del codi de la nomenclatura que permet la «vigilància i control» de la interrupció de l’embaràs per demostrar que «la CASS sí reemborsa els avortaments». En aquest sentit, la presidenta de l’ADA va opinar que, en el cas que l’avortament fos legal, «si és de lliure elecció, hauria de ser de pagament. La CASS no té per què abonar-lo», va sentenciar. En la mateixa línia que Espot, des de la parapública van recordar que aquesta prestació és «només en casos aliens a la voluntat» de l’embarassada, malgrat que la llei no ho especifica.