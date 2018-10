Ubach recomana al Govern ser «més curós» a l’hora de contractar

«Em cauria la cara de vergonya en admetre tal irresponsabilitat i poc compromís amb la ciutadania», va assegurar ahir el secretari general d’USdA, Gabriel Ubach. Les afirmacions anaven dirigides al ministre de Salut, Carles Alvarez, que en el Consell General de dimarts va admetre que no havia fet l’auditoria externa que el mateix òrgan havia aprovat per examinar el transport sanitari arran de les infraccions comeses per l’empresa Ambulàncies del Pirineu, que el Govern va corroborar i sancionar.

Ubach va recomanar al Govern «ser més curós» després que Alvarez justifiqués que «la prestació del servei és satisfactòria» per concedir la pròrroga d’un any del contracte amb Ambulàncies del Pirineu. Pel sindicalista, el Govern no transmet un bon missatge: «Amb les decisions que pren, dona a entendre que val més pagar una multa que complir la llei», va afirmar, en referència a les sancions que va assumir ADP. A més, tot i que Marfany va dir dimarts que tenia la intenció d’avaluar el servei d’ambulàncies per millorar-lo, Ubach va posar en dubte el compromís per la proximitat de les eleccions generals de la primavera.

Vehicles en mal estat / Com ja va fer la setmana passada, Ambulàncies del Pirineu va tornar a negar ahir que els vehicles sanitaris estiguin en mal estat, tal com va dir la consellera liberal Judith Pallarès. Fonts de l’empresa es van fer seves les paraules de Alvarez: «Tot està en condicions», van insistir.