La recusació dels magistrats del ‘cas BPA’ arribarà al TC i, si cal, a Europa

La defensa dels quatre processats en la causa general del cas BPA que va presentar la petició de recusació dels tres magistrats del judici té clar que arribarà fins al final. Després que el Superior desestimés la seva demanda, els quatre processats han decidit presentar un incident de nul·litat que els ha de permetre, en cas que també sigui rebutjat, portar el cas fins al Tribunal Constitucional. I en cas que l’alta instància judicial tampoc els doni la raó, la representació lletrada acudirà al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. Els motius que sostenen la decisió de portar el cas a totes les instàncies judicials són els mateixos: imparcialitat i enemistat dels magistrats de Corts, a més de vulneració del dret a la defensa.



El president del Tribunal de Corts no esperarà la decisió del Constitucional per reprendre el judici

Malgrat la ferma decisió de portar la «il·legitimitat» dels magistrats per jutjar els processats a alts organismes judicials, el president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, ha decidit reprendre el judici el dia 15 d’octubre i no esperar, per tant, la decisió del Constitucional. Cal recordar que el macrojudici s’havia de tornar a començar el passat dilluns 17 de setembre però va quedar novament ajornat amb la petició de recusació presentada pels quatre processats. Amb la desestimació del Superior, Pijuan ha decidit reprendre la vista oral sense més dilacions.

Una rapidesa «sorprenent»

La decisió del Tribunal Superior de desestimar la petició de recusació va ser notificada ahir mateix a la defensa dels quatre implicats i, poques hores després, l’aute es va penjar a la pàgina web del Consell Superior de la Justícia sent, per tant, pública. Un fet que va sorprendre a la part recusadora, ja que «normalment la Justícia triga dies en penjar les sentències notificades». En el mateix sentit, lamentaven que «la Justícia no sigui tan ràpida per tots els ciutadans», donant a entendre que hi havia un «interès» darrera de la celeritat del Tribunal Superior.



El temps, era, precisament, el principal argument del TS per rebutjar la recusació. Concretament, el Superior considerava que la demanda es va fer fora de termini, ja que segons la llei s’hauria d’haver formulat «immediatament» després dels fets amb els quals s’argumenta la petició i s’ha fet després de diversos mesos. A més, considera que de totes maneres no s’han donat els requisits per poder-la admetre. Per tot, la decisió del Superior és desestimar la recusació i permetre així que els tres magistrats continuïn al cap davant del judici. Caldrà veure si el TC i, si es dona el cas, el Tribunal d’Estrasburg coincideix amb el Superior o no.

El calendari

Els recusadors lamenten que la Justícia no sigui sempre «tan ràpida» per a tothom

Amb la decisió de Pijuan de seguir amb la vista oral malgrat que els quatre processats decideixin recórrer la decisió del Superior al Constitucional, conviuran paral·lelament el macrojudici amb la petició de canviar els magistrats que porten el cas. A afectes pràctics, si els alts organismes als que puguin accedir els donen la raó, tot el que s’hagués avançat amb el judici quedaria anul·lat i caldria tornar a començar amb tres magistrats diferents.



De moment, però, el macrojudici es reactivarà i seguirà el calendari fins ara previst fins a finals de desembre, amb la porta oberta a pactar més dies, si és necessari, un cop passades les festes de Nadal. Així, i sempre que no hi hagi cap més sorpresa que ho impedeixi, per ara s’han habilitat nou dies del mes d’octubre per començar amb les declaracions dels processats, que seguiran amb 12 dies més al novembre i 11 més fins al 20 de desembre.