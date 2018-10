PS proposa una comissió per treballar pel futur del comerç

Els consellers generals del PS portaran al ple del Consell General la proposta de crear una comissió amb agents econòmics i grups parlamentaris per abordar el futur del sector comercial i fer el seguiment del pla estratègic del turisme de compres. Consideren que la petició, que van tramitar ahir, és «ineludible i inajornable» per la «complicada situació que viuen els empresaris d’aquest sector clau».

Els parlamentaris socialdemòcrates van recordar en la moció que «les dades assenyalen una disminució de les vendes de forma continuada i sostinguda en el temps». Per això, van posar en relleu que el pla estratègic de turisme de compres impulsat pel Govern, però consideren que «el seu desenvolupament no s’està produint al ritme que seria necessari, especialment per a un sector que necessita solucions amb rapidesa», arran dels canvis que està experimentant el sector, vinculats als nous hàbits de compres i les noves demandes dels consumidors.