El pare de la Nadia es va inventar tractaments mèdics

Els metges que van declarar ahir en la segona jornada del judici del cas Nadia, van dir que el tractament genètic que l’acusat Fernando Blanco assegura que rebia la seva filla a Houston, no existeix. Una doctora forense de l’Institut de Medicina Legal de Lleida va explicar que un tractament per modificar el codi genètic només es podria fer en embrions però no en persones. «Es tractaria de ciència-ficció?», li va preguntar el president de l’Audiència, al que ella va contestar un «sí» rotund.



El pediatra i director assistencial de l’Hospital de la Seu d’Urgell va declarar que, amb un altre company, van estar trucant als centres mèdics de Houston i que no van trobar «cap evidència científica que aquest tractament funcionés ni existís». Els metges també van contradir Blanco assegurant que la malaltia que pateix la Nadia «no suposa un risc vital imminent».

«De Houston no tinc res»

La doctora forense va explicar que, segons la documentació mèdica de la nena, la primera vegada que s’apunta el seu diagnòstic és un mes després de néixer la Nadia. Llavors, informa l’ACN, es va confirmar que patia tricotiodistrofia i que com a símptomes patia alteracions cutànies i oftalmològiques, trastorn en el desenvolupament i en el llenguatge i hiperactivitat i que com a tractament al servei de neonats constava que se li havia donat olis i pomades per la dermatitis atòpica. Sobre els informes mèdics i preguntada explícitament per algun document de Houston, la doctora va dir que existeix algun document en anglès d’un laboratori de França però «de Houston no tinc res», va concloure.



La forense també va explicar que tot i que la malaltia de la nena no té cura, els hospitals espanyols estan «perfectament capacitats per tractar-la». És una malaltia rara de la qual es parla per primera vegada l’any 1980 però hi ha gent que la pateix i que ara té trenta anys. «No té risc vital imminent», va afirmar Per altra banda, la teràpia genètica a què el pare va assegurar que sotmetia la seva filla a l’estranger, és «experimental», va dir la doctora. «En una nena de cinc anys no pots fer una teràpia genètica. Hauria de ser en embrions. Una persona, ja té el codi genètic format», va reiterar.



Durant la segons jornada del judici també estaven citats a declarar 20 testimonis, entre pares i mares de l’escola de la Nadia i veïns de Fígols i pobles propers. Tots ells van coincidir en sentir-se «enganyats», i alguns van dir que havien perdut molt de temps en aquest cas, ja que s’havien implicat personalment. A més, van assegurar que els pares de la Nadia van «jugar amb els nostres sentiments» i que els havien portat regals, suposadament, de les seves estades als Estats Units, va informar Ràdio Seu.