El primer Gran Premi fora d’Europa de Cardelús

El pilot andorrà Xavi Cardelús disputarà aquest cap de setmana el Gran Premi de Tailàndia que tindrà com a escenari el circuit internacional de Chang a la província de Buriram. Serà l’onzè Gran Premi que disputa l’andorrà i el segon pilotant la Kalex de l’equip Marinelli Snipers amb la qual va debutar a MotorLand per disputar la recta final de la temporada mundialista en substitució de l’italià Romano Fenati.

Nou circuit

I parlant d’estrenes, el circuit de Chang serà escenari mundialista per primer cop ja que, fins ara, només havia acollit proves del Campionat del Món de Superbikes. Per tant, aquesta circumstància afavoreix Cardelús que, per aquest motiu, es trobarà pràcticament en les mateixes condicions que els seus rivals a la categoria de Moto2. En aquestc ontext, és un recorregut de 4.6 quilòmetres amb 12 revolts i dues rectes especialment grans, la més llarga de les quals és d’un quilòmetre. El traçat tailandès es va inaugurar al 2014 i no és excessivament llarg.

Seguir creixent

«Començar aquesta gira asiàtica de final de temporada és tot un repte i em fa molta il·lusió», destacava el pilot andorrà. «A Tailàndia, tots rodarem per primera vegada al circuit de Chang i això em pot situar més a prop dels pilots que tenen molta més experiència que jo», remarcava. «He vist vídeos de les curses de Superbikes i crec que el traçat m’agradarà tot i que això no ho descobriré fins la primera sessió d’entrenaments lliures de divendres», revelava. «Vinc de córrer a l’Europeu a Xerès i espero no tenir problemes als braços tal com vaig tenir allà, també confio que amb el tècnics de l’equip Snipers anirem afinant la posta a punt de la moto sessió a sessió per acabar d’adaptar-la a les característiques del meu pilotatge», concloïa.

La primera sessió d’entrenaments lliures de divendres començarà a les 5.55 hores del matí, hora nostra, i la segona es disputarà a partir de les 10.05 hores. La cursa està programada per diumenge a partir de les 7.20 hores.