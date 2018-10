Finances reclama a Lorenzo informació fiscal

El BOPA va publicar ahir un edicte pel qual reclamava al pilot de MotoGP, Jorge Lorenzo, que actualment es troba a Tailàndia, que es posi en contacte amb la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals per rebre una notificació en matèria d’intercanvi fiscal.

El pilot té deu dies hàbils per a fer-ho i en el cas de no fer-ho «s’entendrà com a practicada en tots els aspectes legals des de l’endemà del venciment del termini assenyalat».

Per altra banda, l’edicte assenyala, ja que és el cas de Lorenzo, que en cas que la persona no resideixi en

territori andorrà «ha de designar un representant resident fiscal al Principat d’Andorra per tal que es mantinguin amb ell totes les actuacions del procediment».

El pilot, que actualment resideix a Suïssa, té molta relació amb el Principat i de fet, té una casa a Anyós i posseeix l’espai World Champions by 99, a més d’altres negocis.