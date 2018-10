La flama recorre aquest matí Andorra la Vella i Santa Coloma

Els acompanyants seran Pilar Díez i Celine Mandicó de l’Escola de Meritxell, Anna Parramon de la Federació d’Atletisme, els Bombers d’Andorra, Víctor Santos i Koldo Álvarez de la Federació Andorrana de Futbol, Mimi Guitiérrez, Lluís Marín, Marc Oliveras i Axel Esteve de la Federació Andorrana d’Esquí, Jordi Llansó i Quim Fenoll de la Creu Roja Andorana, Marc Abelló de la Federació Andorrana de Rugbi, Xavi Mujal d’RTVASA, Gorka Aixàs del Bàsquet Club Andorra, Mònica Bonell, Albert Llovera, Cristina Llovera, Laura Orgué, Gualbert i Aitor Osorio, Carles Riba i Coia Sedó dels Special Olympics Andorra, Joaquim Purito Rodríguez, Albert Turné d’Andorra Telecom, Ivan Armengol de Pyrénées i Àlex Terés, que com a president d’Special Olympics Andorra farà entrega de la torxa a la cònsol major, Conxita Marsol, i a la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert.

La flama dels Special Olympics recorre avui al matí Santa Coloma i Andorra la Vella. Una trentena de personalitats i institucions acompanyaran els 22 esportistes andorrans que duran la torxa. Iniciarà el recorregut a dos quarts d’onze a l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell fins al carrer de la Unió, passarà per tota l’avinguda Meritxell i arribarà al comú d’Andorra la Vella a dos quarts d’una.

Per El Periòdic

