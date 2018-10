La sub19, cap a Suïssa per disputar el Pre-Europeu

L’equip de Jesús Julián Lucendo viatja a Suïssa on es trobarà amb l’equip amfitrió, amb Espanya i Bielorússia per a disputar un repte en majúscules per al Pre-Europeu de Suïssa. L’equip viatja amb les idees molt clares, sabent que serà un torneig complicat amb rivals com l’equip espanyol, que compta amb grans jugadors de primer nivell que han debutat ja a importants competicions.

En aquest sentit, Lucendo assegurava que es «vol competir i cada vegada ser millors com a selecció, després vindran els resultats, a tots ens agrada guanyar». «Quan sortim al camp hem de donar una imatge de selecció que anem cap endavant», reiterava. «Espero una Espanya molt superior a Suïssa i Bielorússia, Suïssa també ha sigut campiona del món sub-19 i sub-20 i Bielorússia està creixent molt», concloïa.