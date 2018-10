Victòria contundent contra Angola

Per un altre costat, avui també s'han celebrat les eleccions a la presidència de la FIDE on ha resultat guanyador, contra tot pronòstic, la candidatura d’Arkady Dvorkovich que serà el setè President de la Federació Internacional d’Escacs.

A més, Cristofer Luke ha empatat contra Luciano Oliveira en una partida molt igualada on no va obtenir avantatge en cap moment.

Robert Alomà ha fet un joc molt agressiu contra David Silva davant la defensa Índia de Rei plantejada pel seu adversari que va provocar que l’adversari no pogués salvar la partida. Òscar de la Riva, per la seva banda, es s'ha imposat a Sergio Miguel, amb una Defensa Siciliana i un peó que ha resultat decisiu.

Andorra ha aconseguit avui a les Olimpíades Batumi una contundent victòria contra Angola que col·loca als andorrans amb el 50 per cent dels punts a falta de dues rondes per al final de la competició.

Per El Periòdic

