Cobertura del 100% a la gent gran amb pensió de solidaritat

El Consell de Ministres va aprovar ahir una modificació del Reglament regulador de les prestacions de reemborsament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS de manera que totes aquelles persones grans que reben la pensió de solidaritat disposaran de manera automàtica de cobertura total.

Tal com va recordar el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquesta era una demanda reiterada del col·lectiu i ara se li dona resposta, ja que també era una mesura «anunciada» perquè formava part dels compromisos contrets en el pla integral d’accions per millorar el benestar i la qualitat de vida dels padrins.

Facilitats

Un dels aspectes que va remarcar Cinca és que els canvis també preveuen facilitats en la tramitació del reemborsament complet. «Una altra millora és que el Ministeri d’Afers Socials ja farà la gestió de la petició de la cobertura del 100% quan s’assigni la pensió de solidaritat, de manera que no caldrà que el beneficiari vagi primer al ministeri i després a la CASS», va detallar. Segons Cinca, aquesta modificació del reglament és «un nou pas important per donar cobertura a totes aquelles persones que tenen uns ingressos més reduïts» i se’ls donen «absolutes garanties».



La Llei de la seguretat social preveu el reemborsament del 100% de les tarifes de la CASS a alguns col·lectius, com les persones amb discapacitat que rebin una pensió de solidaritat, les persones incapacitades per exercir una activitat professional, les persones amb recursos econòmics insuficients, els orfes de fins a 18 o 25 anys quan estiguin cursant estudis, o les persones tutelades pel Govern. El reglament, però, preveu la incorporació d’altres col·lectius, fet que ha permès, per exemple, el canvi fet per a les persones grans.

Hidrocarburs

D’altra banda el consell de ministres també va aprovar modificar el Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i ús d’hidrocarburs. L’objectiu és millorar la seguretat i alhora facilitar l’adaptació de les instal·lacions existents. Jordi Cinca va recordar que el 2016 es va detectar que només el 30% de les instal·lacions complien amb la normativa vigent, però durant aquests dos anys s’ha incrementat el percentatge d’instal·lacions regulades fins al 80%. Pel que fa al 20% restant, el ministre Jordi Cinca ha indicat que «no vol dir que no estiguin bé».«Ara s’impulsa la modificació per acabar de facilitar que totes les instal·lacions existents s’adaptin a la legislació vigent», va afirmar. Així, s’han detectat algunes dificultats per regularitzar determinades instal·lacions, i és en aquest sentit que s’ha volgut adaptar el reglament tenint en compte també les aportacions dels professionals del sector. Així, una de les novetats del reglament és la flexibilització d’alguns requisits legals per adaptar les instal·lacions existents i els dipòsits de plàstic. El text regula també el carnet professional per als encarregats de fer les inspeccions.