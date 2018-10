El Govern regula i organitza el cos diplomàtic

Coincidint amb els 25 anys de la creació del Ministeri d’Afers Exteriors ahir el Govern va donar llum verda al projecte de llei del Servei d’Acció Exterior i de la carrera diplomàtica, un text que servirà per regular i estructurar el darrer cos especial que no disposava de regulació pròpia. «La llei té dos objectius: és un reconeixement explícit a un cos d’empleats que té una gran responsabilitat com a representants d’Andorra al món i pensem que ajudarà a consolidar el personal que presta aquest servei», va afirmar el ministre portaveu, Jordi Cinca, que ho considera «un avenç molt important».



D’aquesta manera es regulen dues grans qüestions. D’una banda estructura i organitza el Servei d’Acció Exterior, que estarà compost per uns serveis centrals ubicats al ministeri, unitats i direccions, les ambaixades i les missions diplomàtiques i les oficines consulars (que malgrat que ara no n’hi ha, Cinca va destacar que ja s’anticipa de cara al futur).



D’altra banda es defineix la creació del cos especial de la carrera diplomàtica que estarà estructurat en sis rangs: ambaixador, ministre conseller, conseller primer, segon i tercer i secretari. Igualment es defineixen els llocs de treballs dels professionals que desenvolupen la seva carrera al ministeri.



El ministre va destacar el fet que la llei preveu la possibilitat de nomenar ambaixadors polítics i va descartar que s’obri la porta a contractar molt més personal, ja que va deixar clar que no a totes les ambaixades es cobriran els sis rangs previstos.

La normativa també estipula que la mobilitat d’aquest cos esdevé obligatòria, tant a nivell intern com extern. A més, s’ha previst un període de formació mínim de tres anys per als treballadors nous abans de poder-los destinar a l’exterior. Pel que fa a la retribució, la taula fixada preveu que tots els funcionaris s’incloguin entre els nivell 9 i 14 estipulats per la llei de la Funció Pública.



Cinca va apuntar que malgrat que excepcionalment es podrà incorpor personal que no té la carrera diplomàtica, la llei ajudarà a guanyar personal qualificat ja que la carrera estarà més consolidada.