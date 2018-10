La Massana acull el primer concert-concurs d’orgue

La Massana acull aquest dissabte el primer concert-concurs internacional d’orgue, impulsat pel director artístic de la Massana Orgue, Ignacio Ribas i dedicat al compositor espanyol Francisco Correa de Arauxo. Hi participen cinc joves talents d’aquest instrument tan especial que tenen entre 30 i 19 anys i provenen de diferents parts d’Espanya i França. La cita és oberta al públic i se celebrarà en una doble sessió a l’església parroquial de la Massana, de 16.00 a 17.30 hores, la primera, i de 17.45 a 18.45, la segona. Cada participant tocarà durant mitja hora i tres ho faran en el primer torn, mentre que dos ho faran en el darrer. L’entrega de premis es farà al vespre, a la mateixa església.



La de dissabte és una espècie de segona fase del concurs, encara que l’única presencial, ja que amb anterioritat, els interessats van haver d’enviar un vídeo d’entre 15 i 20 minuts de durada en el qual havien d’interpretar una de les peces d’un llistat de propostes de l’organització pertanyents al renaixement i barroc espanyol, renaixement i barroc europeus i una obra de Bach. Finalment, cinc concursants han arribat fins a la fase presencial del dissabte, encara que inicialment, les bases preveien que sis joves es desplacessin fins al Principat.



Els concursants començaran arribar a la Massana el divendres perquè tinguin temps de tocar amb l’orgue de la Massana i familiaritzar-se amb l’instrument construït a Tordesillas (Valladolid, Espanya) pel taller de l’orguener Joaquín Lois i arribat a Andorra l’any 2007.

Segons ha explicat Ignacio Ribas amb motiu d’altres esdeveniments, és molt important familiartizar-se amb l’orgue perquè cada instrument varia substancialment. «No és com asseure’s davant d’un piano i començar a tocar», acostuma a puntualitzar l’expert.

Programa

El programa del concert-concurs del dissabte ha estat triat lliurement pels participants però sempre tenint en compte les característiques de l’orgue de la Massana i amb l’obligatorietat d’incloure una obra de Francisco Correa de Arauxo, i una obra del repertori ibèric dels segles XVI al XVIII.

La concursant més veterà és Víctor Fonseca (Mérida, Espanya, 02/06/88) qui després de cursar els estudis complets de piano va decidir apostar per l’orgue. A més té un especial interès pel cant coral i és impulsor de diferents grups de cant. Oferirà peces de Aguilera de Heredia, Correa de Arauxo, Bach i Bruhns. El segueix de prop en veterania Ana Minguez (Saragossa, Espanya, 05/07/88), qui en els seus 30 minuts de concert oferirà peces de Buxtehude, Bach, Correa de Arauxo, Bruna i Ximénez. Seguint l’ordre cronològic de naixement, el tercer concursant és el francès Ugo Turcat (Niça, 24/04/92), expert en orgue i clavecí i amb una gran passió per la música antiga. Pels seus 30 minuts de prova-concurs ha triat peces de Frescobaldi, Correa de Arauxo, Cabezón, Trabaci i Bach.



L’altre intèrpret femenina finalista és Celia Miranda (Madrid, 03/03/99), qui també es va professionalitzar en piano, abans de saltar a l’orgue i no obstant el fet que des dels 14 anys acompanya les misses de la seva població amb l’orgue parroquial. Miranda s’ha inclinat per peces de Bach, Aguilar de Heredia i Correa de Arauxo per als seus 30 minuts d’exhibició davant el públic. Finalment, el benjamí de la competició, Pierre Ouilhon (Pau, França, 22/08/2000) amb obres de Correa de Arauxo, Cabanilles i Bach.