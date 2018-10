Balmaseda i Morrison acompanyen el detectiu Carvalho a Sitges

A més de l’exposició està previst projectar la pel·lícula del Pianista, de Mario Gas, el proper 12 d’octubre i 20 anys després de la primera projecció al festival. També hi haurà una jornada de portes obertes de l’exposició el diumenge 14 d’octubre, i una altra visita guiada el 18 d’octubre, data de la mort de Montalbán.

D’altra banda, Fiona Morrison va destacar la longevitat i itinerància de l’exposició alhora que es va mostrar «contenta de ser en un museu que està al costat del Cau Ferrat de Rusiñol».Entre els artistes que també són presents a l’homenatge trobem Plensa, Arranz Bravo, Santi Moix, Riera i Aragó, Leiro, Genovés, Feito, Ciria, Anna Monzó o Maïs, entre d’altres. Pepe Carvalho, homenatge a Manuel Vázquez Montalbán va passar per Andorra la tardor de 2015.

Els artistes andorrans Javier Balmaseda i Fiona Morrison estaran presents al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges a través de la mostra col·lectiva Pepe Carvalho, homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, programada en el catàleg d’activitats paral·leles de la trobada cinematogràfica. La mostra homenatge l’escriptor i 15 anys després de la seva mort, Sitges l’acull per recordar la participació i assistència de Montalbán en diferents edicions. El director del festival, Àngel Sala, inaugurarà la mostra demà al matí i l’acte comptarà amb la presència de l’actor Juanjo Puigcorbé, qui ha encarnat el personatge de Carvalho en diverses ocasions. Aquesta exposició ha estat extraordinàriament longeva, ja que es va inaugurar el 2014 a Frankfurt i des d’aleshores ha passat per 25 seus de diferents països.

