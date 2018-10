Van Kessel, amic dels infants

El Museu Carmen Thyssen Andorra ha posat el focus en el públic infantil des de la seva inauguració i ofereix multitud d’activitats adreçades als més petits, ja sigui a través de l’escola o d’activitats pensades per a l’àmbit familiar. Si durant el 2017 van passar pel museu uns 1.200 nens, aquest any, a finals d’estiu ja n’havien passat 2.000, segons les dades facilitades pel director del centre, Guillermo Cervera. És a dir, un no gens menyspreable increment del 60% de criatures circulant entre obres mestres de primer nivell.



Una xifra d’aquestes característiques bé es mereix una atenció especial. Quin ha estat el quadre preferit d’Allées et Venues, l’exposició que acabem de deixar enrere i que han visitat tots aquests joves durant l’estiu? Cervera no té dubte i dispara ràpidament: «Van Kessel. L’obra preferida dels nens ha estat Vista de la carrera de San Jerónimo, de Van Kessel.Aquest és un quadre que ha captivat a tots els nens. És una obra que al ser de gran format, ens permetia seure a tots els nens i que tots tinguessin una perspectiva de l’obra i hi tenien una connexió molt bona i rapidíssima».

Falta només una setmana per a la nova mostra, esperarem, atents, la selecció de la crítica



Cervera creu que, en aquest cas, la mida importa: «Essent nen, que encara ho veus més gran, dona una imatge de l’obra magnífica». I la teoria sembla certa, perquè l’obra que va captivar els infants durant la primera mostra del Thyssen, Escenaris, també va ser un quadre de gran format: El port de Barcelona, de Meifrén.



Però els crítics no són tan superficials com per quedar-se només amb la mida. Un altre motiu de fascinació entre els joves visitants van ser «totes les històries a dins representades, hi ha tantes que dona joc per crear milers de narracions sobre el què està passant allà». «Un èxit», ho qualifica Cervera. El director del Thyssen a Andorra es va mostrar molt satisfet de la xifra de petits visitants aconseguida: «A Espanya hi ha museus, en ciutats on el públic objectiu és molt més gran que aquí que no arriben a aquesta xifra i és molt important per crear cantera».



Només falta una setmana per a la inauguració de la tercera mostra del Thyssen Andorra, Femina feminae. Les muses i la col·leccionista. Amb rècord de peces en exposició, esperarem, atents, la selecció de la crítica.