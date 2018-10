El traumatòleg involucrat en vàries irregularitats deixa l’hospital

El doctor especialitzat en traumatologia que recentment ha protagonitzat les portades dels mitjans de comunicació per estar involucrat en diverses irregularitats ha anunciat que deixa l’hospital. Tal com van informar diverses fonts i van confirmar des del SAAS, l’especialista ha presentat una carta de renúncia i la seva relació professional amb l’hospital es trencarà el proper 1 de gener de l’any que ve. El fet que marxi de forma voluntària i tenint en compte que el traumatòleg en qüestió era metge liberal i no assalariat del SAAS malgrat treballar a l’hospital implica que la seva sortida no vagi acompanyada de cap indemnització, segons van informar des del centre sanitari.



Segons les fonts, els motius de la renúncia tenen a veure directament amb els dos casos polèmics coneguts recentment. D’una banda, la recent sentència de l’Audiència Nacional espanyola que el condemnava, juntament amb un altre traumatòleg, ha indemnitzar la família d’un menor al qual se li va haver d’imputar la cama, segons la justícia, perquè no se li va fer el tractament adequat a l’hospital Nostre Senyora de Meritxell. Tots dos van ser condemnats per negligència. El segon escàndol l’implicava, presumptament, en un cas també de negligència i falsedat documental en equivocar-se de cama a l’hora de fer una osteotomia de fèmur a una pacient.



En el primer cas, el traumatòleg en qüestió hauria intervingut en la decisió de no operar el menor que havia patit un accident a les pistes d’esquí del Principat. En el segon cas, pel qual hi ha una investigació oberta i encara no s’han esclarit els fets, l’especialista era qui liderava la intervenció quirúrgica.



Tot plegat hauria provocat, segons algunes fonts,la tensió i l’esgotament personal del professional, acompanyat d’una suposada desconfiança de la direcció que l’ha fet prendre la decisió de marxar.

Investigació per part del SAAS

Altres fonts, però, apunten que hauria estat la mateixa direcció de l’ens qui l’hauria convidat a sortir arran no només de la sentència de l’Audiència Nacional espanyola, sinó també del cas de suposada negligència i falsificació documental per equivocar-se de cama en una operació. De fet, arran justament d’aquest últim cas, el SAAS va obrir una investigació en el marc de l’expedient que s’està tramitant. Per tot plegat, l’especialista hauria optat per la sortida voluntària de l’hospital.

Segons van indicar des del SAAS, l’hospital encara no ha decidit si cobrirà la baixa del traumatòleg. El recent anunci de la marxa també del cap del mateix servei fa pensar, però, que caldrà buscar més d’un especialista en breu per cobrir les places bacants.

Diverses opinions

Com acostuma a passar, no totes les opinions dels pacients envers el traumatòleg que marxarà el gener són dolentes. Segons ha pogut constatar aquest rotatiu, hi ha pacients que estan contents amb el treball de l’especialista i fins i tot preocupats per saber qui els portarà a partir d’ara. D’altres, en canvi, com ja és sabut, celebraran segur la seva marxa després de patir errors com els ja mencionats.