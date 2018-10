Borrell sosté que el subsidi d’atur és part de les regles del joc de la UE

El ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ahir va assegurar que el subsidi d’atur per als treballadors que retornen al seu país d’origen forma part de les regles del joc de la Unió Europea (UE), tot confirmant que el tema està sobre la taula en les negociacions de l’acord d’associació d’Andorra amb la UE tal com ja havia avançat fa una setmana el president d’SDP, Jaume Bartumeu. «Si vostè juga a ser europeu, ha de fer-ho amb totes les conseqüències», va advertir Borrell en les declaracions que va fer després de mantenir una reunió de treball amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach.



El ministre espanyol va argumentar que «els treballadors del bloc comunitari tenen un règim de protecció social que per definició no pot ser discriminatori, per tant, un país difícilment pot associar-se a la UE si no vol participar en una Europa que serà cada vegada més social». Borrell va mostrar-se preocupat pels treballadors espanyols perquè vol que la seva protecció social es trobi en peu d’igualtat amb la resta d’Europa. Tot i així, va assegurar que «Espanya té la més gran voluntat de cooperar perquè l’acord d’associació d’Andorra amb la UE es faci aviat i ràpid».

posicions properes / «Tots estem d’acord que el tema del subsidi d’atur ha de formar part del pacte», va manifestar el ministre tot desmentint les paraules de la setmana anterior de l’ambaixador Àngel Ros, en què havia assegurat que «l’ajuda al retornat encara no estava a l’agenda i que se’n parlaria quan s’obrís el debat». De tota manera, la ministra Ubach va limitar-se a confirmar que l’annex 6 –el que tracta sobre les qüestions de seguretat social– es troba sobre la taula, «igual que els altres 24 que formen part de l’acord d’associació». Sí que va explicar, però, que examinarien l’atur dels retornats a nivell tècnic.

Estat de les negociacions

Precisament Bartumeu havia explicat que Espanya exigia aquesta qüestió en el marc de l’acord d’associació d’Andorra amb la UE i que estava representant un obstacle per a l’avanç de les negociacions. La titular d’Exteriors va voler remarcar que «no hi ha absolutament cap fre, al contrari, hi ha molt bona col·laboració amb Espanya i justament estem en un moment clau per tirar endavant el pacte europeu».



Mentre Ubach admetia que el subsidi d’atur està sobre la taula i Borrell explicava que era un requisit implícit en l’acord d’associació, el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, retreia al president d’SDP que «no podia dir que hi havia un país, en aquest cas Espanya, que bloquejaria les negociacions si Andorra no assumia els aspectes vinculats a les prestacions socials que implicava l’acord d’associació» i assegurava que «no ens trobem en aquest estadi».



El ministre Portaveu va aclarir, en referència al pacte europeu, que de moment s’ha tancat el tema institucional i que encara s’han de negociar tres llibertats. «Ara hem d’anar a explicar la nostra realitat a Europa i analitzar tot el que pot comportar cada una de les llibertats», va explicar Cinca. «Després veurem quins aspectes són assumibles, quins ho són de manera transitòria i quins potser no ho seran mai. Això és la negociació», va concloure.

El cost dels vols fora de l’Espai Schengen depèn del trànsit aeri

L’aeroport Andorra-La Seu va ser una de les qüestions tractades en la reunió que ahir van mantenir Borrell i Ubach. Si bé aquesta darrera va apuntar que «es troba en bones vies de solució», el ministre espanyol va reiterar que el GPS arribarà a la primavera i, pel que fa als vols fora de l’Espai Schengen, va explicar que encara s’ha d’estudiar quant pot costar i com s’ha d’afrontar. Ara per ara, Borrell va indicar que encara no poden avançar-ne el cost perquè dependrà del trànsit aeri. «En funció de les facilitats que proporcioni el sistema GPS per al trànsit d’avions, la intensitat serà més o menys gran i això és el que determinarà si cal desplegar agents de la Policia i de la Guàrdia Civil de forma permanent o només transitòria, és a dir, quan aterri un avió», va detallar el ministre espanyol. Tot i així, va traslladar que al Govern d’Espanya li sembla «molt bé» l’aeroport Andorra-La Seu però que ara cal avaluar el cost d’operar més enllà de Schengen.