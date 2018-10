Els psicòlegs, intranquils per la incertesa electoral

El Col·legi de Psicòlegs està preocupat davant la possibilitat que la inserció dels serveis psicològics a la CASS no arribi aquesta legislatura. «L’última resposta del Ministeri de Salut és que estan analitzant la nostra proposta dins de la comissió de la cartera de serveis amb la novetat que han demanat assessorament extern per saber què es pot incloure als Centres d’Atenció Primària i què als especialistes», va explicar a EL PERIÒDIC Òscar Fernàndez, el president del Col·legi de Psicòlegs.

El col·lectiu ja fa cinc mesos que va lliurar la seva proposta al Govern i ara vol reclamar que acceleri el procés per obtenir una resposta abans que finalitzi la legislatura, ja que queda poc temps abans que se celebrin les eleccions, previstes per al març o abril de l’any vinent. «No sabem si es tracta d’una estratègia dilatòria, però no ens tranquil·litza el fet que estiguem a les portes d’uns comicis», va manifestar Fernàndez. Ell mateix va especificar que l’Executiu mai s’ha oposat a la inserció dels serveis psicològics a la CASS. «No qüestionen si hem d’entrar, sinó de quina manera i fins on podem arribar», va matisar. De fet, això és el que ha de determinar l’agent extern que està duent a terme aquesta anàlisi. «Entenc que estudiaran si les consultes dels CAP poden assumir part de l’atenció psicològica i la resta es deixarà per als especialistes», va reflexionar el president del Col·legi de Psicòlegs.

Demandes del col·lectiu

Tal com ja han explicat en ocasions anteriors, els psicòlegs volen que els seus serveis estiguin coberts per la CASS almenys en un 75%, ja que d’aquesta manera serien tractats com la resta d’especialistes. A més, proposen que els problemes lleus es derivin als professionals externs per tal que el SAAS pugui invertir la majoria dels seus recursos a les patologies més greus que requereixen hospitalització i un seguiment molt acurat de la medicació.