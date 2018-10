Europa obre la porta a crear una transitòria o una exempció pel subsidi d'atur

Juan Fernando López Aguilar, ponent permanent del Parlament Europeu per a l'acord d'associació entre la UE i Andorra, ha volgut insistir que des d'Europa s'escolta i s'escoltaran en tot moment les particularitats del Principat. "Sóc socialista i m'importa, i tant si m'importa, l'agenda social europea, els drets socials, la dignitat del treball, però al mateix temps vinc aquí amb sensibilitat per escoltar totes les argumentacions, les posicions i les expressions de les singularitats d'Andorra", ha expressat López només arribar al país com a membre representant de la delegació del grup d'amistat de parlamentaris europeus que entre aquest dijous i divendres visita el Principat. Davant les últimes notícies aparegudes, en referència al pagament del subsidi d'atur per als treballadors espanyols que retornen al seu país, ha volgut insistir que la posició negociadora mai ha estat la "d'exigir i menys una aplicació en 24 hores".

En aquest sentit el parlamentari ha deixat anar que es contemplen "processos d'adaptació dilatats o excepcions especials" per respectar singularitats que mereixen el respecte per part de la UE, però ha aclarit que encara és molt d'hora per veure quin serà el resultat final que s'escollirà per encaminar la negociació final. Unes paraules que la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha validat i ha insistit que la negociació continua que mai s'ha aturat. Igual que aquest passat dimecres, la ministra ha apuntat que actualment s'estan tractant les temàtiques més socials i de prestacions perquè està obert el paquet de la lliure circulació de persones i en aquest ja s'han transmès les particularitats i el nombre d'ajudes socials que actualment ja du a terme Andorra.

Borrell canvia de posicionament

El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, Josep Borrell, ha moderat el to del seu discurs sobre Andorra i sobre com el país ha d’encarar les negociacions amb la Unió Europea per assolir un acord d’associació. Aquest dimecres, en declaracions posteriors a la trobada al Govern, el ministre espanyol recordava al Principat que el tema del subsidi d’atur per als treballadors espanyols que tornen al seu parís -que hauria d’assumir Andorra al parer de l'estat veí-, entrava dins “les regles del joc” europees. És a dir, que és condició innegociable per poder associar-se amb Europa. Però aquest dijous al matí, en acabar la visita al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell i la reunió amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, Borrell ha matisat aquestes paraules exposant que Andorra té unes “particularitats” que Espanya lluitarà perquè es preservin.



“Li he transmès al copríncep”, ha manifestat Borrell, “la nostra voluntat de cooperar”. Espanya “donarà suport” a l’acord d’associació i ajudarà a que en “la discussió” amb Europa “es tinguin en compte les particularitats d’Andorra”. “Que en té, i moltes”, ha defensat. És a dir, el ministre ha deixat una escletxa perquè el tema del subsidi d’atur no esdevingui condició sine qua non. De fet, ha afirmat que aquest tema, tot i formar part de la negociació, “no està tancat”.



En aquest sentit, Borrell ha volgut deixar clar que hi ha molts punts a negociar que no estan tancats i que, fins i tot, “no està encara començada la discussió”. Per tant, “no es poden donar per resoltes”.



El titular d'Afers Exteriors espanyol ha visitat el copríncep episcopal per tancar la seva visita oficial a Andorra amb motiu dels 25 anys de relacions diplomàtiques entre els dos països. Ha defensat que durant aquest quart de segle hi ha hagut “un increment de les relacions positives”. Pel que fa a la reunió amb Vives, l’ha definit com “llarga i interessantíssima”. El ministre socialista li ha transmès “la salutació del rei d’Espanya i del president del govern”, ha informat.