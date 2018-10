Estafa de més de 20.000 euros a clients d'una agència de viatges de Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra han detingut la propietària d'una agència de viatges de Puigcerdà que va estafar presumptament més de 20.000 euros a clients. La dona, que té 52 anys i és veïna de la capital cerdana, feia servir les dades bancàries de les víctimes per pagar factures de llum, aigua i telèfon tant de casa seva com de l'oficina.

Si algun dels clients s'adonava de l'engany i la denunciava, la detinguda es posava en contacte amb ells i els hi feia creure que s'havia equivocat. Després, intentava pactar amb les víctimes el retorn dels diners per evitar que la denúncia tirés endavant. Al final, però, aquesta estratègia li ha sortit malament, perquè els Mossos l'han acabada descobrint. La policia, a més, ja l'havia investigada anteriorment per estafes similars.

La denúncia que ha permès destapar l'estafa es va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Premià de Mar (Maresme). Allà, els agents de la unitat d'investigació van començar a estirar el fil i van descobrir que la sospitosa havia comès nombrosos enganys. En total, la policia calcula que entre els mesos de març i setembre va arribar a desviar més de 20.000 euros.

Els agents la van detenir dijous passat, segons s'ha fet públic ara. Aquell mateix dia va passar a disposició judicial a Puigcerdà i va quedar en llibertat provisional.