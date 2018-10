Un grup de teatre de la Seu reclama 6.000 euros als pares de la Nadia

La tercera jornada del judici pel 'cas Nadia' ha estat, de moment, el dia més tens viscut a la Sala de l'Audiència de Lleida. S'ha iniciat amb una picabaralla entre l'advocat de la defensa de Fernando Blanco, David Peña, i el president de l'Audiència de Lleida, Francesc Segura, sobre algunes preguntes formulades i sobre alguns canvis en el calendari de les sessions judicials. Segura ha arribat a suspendre la vista durant deu minuts per posar ordre.

Un cop represa la sessió, han començat a declarar alguns dels donants. La representant d'un grup de teatre amateur de la Seu d'Urgell, Joana Teruel, ha estat una de les primeres. Van donar tots els beneficis anuals (6.000 euros) perquè la nena es pogués presumptament operar a París. Ha declarat que es van sentir "enganyats i estafats" i per això van anar als Mossos "a denunciar-ho per poder recuperar els diners i poder ajudar a una causa real", segons informa l'ACN.

Teruel ha declarat que a través d'una de les integrants del Grup de Dones es van assabentar que la família de la Nadia necessitava 120.000 euros per una operació a París l'abril de 2016 perquè si no s'operava, la nena moriria, ha dit. "Com moltes de nosaltres som mares vam acordar que tots els beneficis anuals els donaríem per salvar la nena".



Testimonis de donants



D'altres afectats que han declarat aquest dijous han estat un home que va anar expressament fins a l'Alt Urgell a donar-li en mà i en metàl·lic 6.000 euros a Fernando Blanco. Ha dit que va demanar un rebut i que li va signar Garau. Aquest home ha assegurat sentir-se "decebut" i preguntat per si reclama els diners ha dit que vol que els hi donin a una associació. "El que s'ha fet a la nena és imperdonable. Jo sóc pare i mai ho faria", ha conclòs.



Una altra dona, l'Ester Tarrés, va donar 2.000 euros. És mare d'una nena que anava a la mateixa escola que la Nadia. Ha assegurat que aquest cas la va afectar i l'afecta molt perquè es deia, a més, que Blanco tenia un càncer terminal i ella, ha dit, ha tingut dos càncers i estava "molt conscienciada". És per això, ha afegit, que va moure cel i terra per aconseguir més diners organitzant vendes de pastissos i muntant una tómbola. "Jo considero que indirectament he enganyat a la gent que va confiar en mi, com a mi em van enganyar (els acusats)".

Visió de les psicopedagogues



De la seva banda, les psicopedagogues de la Seu d'Urgell que van tractar la Nadia han explicat que Fernando Blanco els va dir que necessitava diners per operar la nena a l'estranger perquè era l'única manera de salvar-li la vida. Una d'elles ha declarat que Blanco "és especialista en jugar amb els sentiments, els diners i el temps de les persones". "És evident que són uns estafadors i això ens pot afectar" perquè van ajudar a recaptar diners d'altres persones, entre elles famílies que duen els seus infants a tractar-se al centre. "Qui creurà que jo pugui demanar ajuda per un altre infant?", es preguntava una de les doctores.



Les psicopedagogues han explicat que els pares de la Nadia els deien que la nena necessitava una operació "imminent" i que la seva vida estava en "perill". "Nosaltres vam donar la cara per Nadia a la campanya 'Un euro per la Nadia' a través de guardioles instal·lades en diversos llocs, han dit. Es van recaptar 4.100 euros amb les guardioles que havien posat per pobles de l'Alt Urgell.

Les doctores no reclamen res perquè no saben qui va posar diners però demanen que es tornin els diners que es van posar a les escoles. "Hi havia nens que feien la primera comunió i que van donar els diners dels seus regals per la Nadia", han explicat, i han afegit que, a més, els infants que es tractaven al seu centre, quan es va fer pública la presumpta estafa, els preguntaven el perquè. "Ells també tenen patologies i ens va costar molt gestionar això amb ells i les seves famílies", ha conclòs.