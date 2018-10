Els Tallers d’Art rebran els primers forans l’any que ve

La residència per a artistes internacionals projectada als nous Tallers d’Art de la Massana hauria de començar a funcionar a partir de la propera primavera, segons va explicar el responsable d’Acció Cultural del Govern, Ivan Sansa, qui va afegir que «es preveu que la convocatòria obri a finals d’any». Així, aquest espai ubicat a l’antiga caserna de bombers de la Massana estarà disponible per al representant d’Andorra a la Biennal de Venècia, Philippe Shangti, que pot decidir d’utilitzar-lo o no, però també tindrà dos espais addicionals destinats a la residència d’artistes i per als quals «les obres ja estan finalitzades», segons va indicar Sansa.

Retard

El viver d’artistes internacionals a la Massana començarà amb prop d’un any de retard respecte el que s’havia anunciat en un principi. «El procés ha estat complicat perquè suposa la signatura amb diverses entitats internacionals, ja que la convocatòria està basada en un intercanvi amb altres institucions», va explicar Sansa. És a dir, quan arribi un artista estranger a la residència andorrana, un d’andorrà haurà de marxar a la residència d’artistes del país d’origen d’aquella persona.

L’objectiu de les residències d’artistes és no només oferir un espai on els individus puguin desenvolupar la seva feina en condicions adequades, sinó permetre un intercanvi d’idees amb altres artistes i fer més gran el seu univers creatiu a través de l’exposició a realitats diferents de les conegudes.