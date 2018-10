‘La Bíblia i Chagall’, cinquena exposició més vista al CAEE

Fins a 6.341 persones han visitat l’exposició La Bíblia i Chagall que ha exposat el CAEE aquests darrers tres mesos i mig. Una mostra amb 103 gravats de Marc Chagall (Vitebsk, 1887 –Sant Pau de Vença, 1985) per il·lustrar la Bíblia, un treball en el qual va invertir més de 25 anys i que va fer per encàrrec del marxant i editor francès Ambroise Vollard. D’aquesta manera, La Bíblia i Chagall es converteix en la cinquena exposició més visitada de la història del CAEE per darrere de les mostres d’Star Wars, This is pop art, Dalí. La divina comèdia i Egipte: el pas a l’eternitat.



Des del CAEE s’atribueix la bona afluència de l’exposició, programada del 22 de juny al 29 de setembre, a la qualitat d’aquesta, d’un dels pintors clau de la primera meitat del segle XX. Un altre dels aspectes que els visitants de la mostra han valorat àmpliament ha estat la música ambient, una selecció que combinava temes de compositors russos amb cants tradicionals Yiddish. El mes amb més afluència de visitants va ser l’agost amb 1.996 persones, el segueix el juliol amb 1.964 i el setembre amb 1.930.