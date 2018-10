L’estètica «pop-art» i «kitsch» de Shangti representarà Andorra

Philippe Shangti, representarà Andorra a la 58a edició de la Biennal d’Art de Venècia amb la seva estètica «pop-art» i «kitsch» del projecte Futures is now, segons la va descriure la comissària del pavelló andorrà, Eva Martínez Zoe, qui ha «apostat per aquest projecte atrevit i audaç, que s’expressa en un llenguatge molt actual i origina un univers propi i alhora universal», segons va comunicar ahir. Malgrat l’elogi a la feina i les capacitats de l’altre finalista a representar el país, Martín Blanco, Zoe va considerar que «tot i que crec sincerament que estètica i tècnicament els dos han resolt molt bé el seu discurs, hi ha una proposta que va una mica més enllà i és la de Philippe Shangti». La comissària va subratllar que la decisió havia «estat molt dura» , que l’havia «fet patir molt» i que es radicava «en l’estètica i l’ús dels recursos tècnics».Future is now parla del malbaratament dels recursos de la Terra i busca provocar un canvi de comportament en l’espectador per aturar-lo. Planteja un món en el qual l’oxigen es compra, i els arbres només es poden veure als museus, entre d’altres.

«Impacte immediat»

Zoe: «Les diferències decisòries per escollir el candidat final radiquen en l’estètica i l’ús de recursos tècnics»

La comissària també va justificar la seva elecció per «l’impacte immediat, el missatge clar, unilateral i directe» de Shangti versus un discurs més «intimista» de Blanco. A més, Zoe va «defensar la idea que el gaudi de l’art no ha de ser complex, ni requerir una lectura experta [...] una imatge impactant ja genera una mutació irreversible en l’espectador», va dir en relació als elements de Future is now. La comissària també va expressar el seu desig de portar «una cosa diferent» a Venècia: «M’agradaria que Andorra pogués mostrar en cada una de les seves edicions varietat i variabilitat, de manera que no s’encaselli en un únic estil i que s’exhibeixi tot el ventall d’artistes que tenim al país». A més, va assenyalar que «l’obra del Philippe dona presència a un moviment estètic que té un públic fidel instal·lat en el pop-art i el corrent kitsch. Una obra de ràpida percepció en que no es posa tant l’èmfasi en l’art en si, sinó en l’actitud que adoptem davant». A més Zoe, va indicar que «els adeptes als corrents que segueix Shangti juguen en escales molt grans, en projectes que superen l’escala humana».

Feina pendent

Shangti: «Anem a Venècia! [...]Donaré el màxim per representar Andorra i vull agrair a la Zoe i el Govern per creure en mi»

Zoe va explicar que a partir d’ara i fins al març segueix el procés de producció durant el qual «en cap cas es reformularà la proposta de Shangti però sí que és un projecte variable en el qual s’han d’anar esquivant els esculls del camí però sense canviar la matriu». En aquest sentit, la comissària va informar que «la majoria dels elements del pavelló seran els de la maqueta, encara que hi ha que no estan acabats».

Per exemple, segons va explicar la comissària, és probable que Shangti «canviï els quadres d’estil pop-art [de la columna central] per escultures». A més, la videoprojecció en la qual actualment es pot veure una dona nua que intenta sortir d’una presó per a malbaratadors de recursos, «també inclourà homes per fugir de qualsevol mena d’etiqueta», va dir la comissària

A més, queda pendent de veure si un dels elements molt associats a les peces de Shangti, la seva signatura, «és biennable», en paraules de Zoe.

Equip versus soledat

La comissària va explicar que no ha tingut en compte el fet que l’obra de Shangti tingui un equip d’assistents i col·laboradors darrere, així com la intervenció d’impressores 3D per realitzar les escultures, versus el treball en solitari de Blanco. «Des del meu punt de vista no és important», va indicar Zoe, qui va detallar que s’ha fixat més en la concepció tècnica global del projecte i el seu impacte.

Reaccions

Blanco: «No tinc res a dir respecte de la selecció [...] quan un participa en una competició, està clar que això pot passar»

Shangti es va mostrar molt content a través de les xarxes socials després de conèixer la notícia i en un post multilingüe va transmetre: «Estic tan content! Anem a Venècia! Gràcies a tot el meu equip i assistents per la seva bona feina. Donaré el màxim per representar Andorra i vull agrair a la Zoe i el Govern per creure en mi».

De la seva banda, Blanco va manifestar en conversa telefònica amb EL PERIÒDIC que no tenia «res a dir respecte de la selecció» , va dir amb naturalitat perquè «quan un participa en una competició, està clar que això pot acabar passant». De moment, Blanco, deixarà reposar el seu projecte candidat, Autoestima 2.0, que tracta la desconnexió de la realitat a la qual ens sotmeten les xarxes socials i d’aquí un temps decidirà si l’acaba o no.

Fi del sistema de triatge per concurs

Després de cinc edicions amb participació andorrana a la Biennal, el Govern ha decidit canviar el sistema de selecció dels artistes després de «constatar la davallada» de projectes candidats. Sansa va explicar que, «en la primera edició, es van presentar 32 projectes i el número ha anat baixant fins als quatre que s’han presentat aquest any». No obstant els pocs projectes que es van presentar candidats a representar Andorra a la pròxima edició, Sansa va descartar que aquest fet hagi fet baixar la qualitat del projecte que finalment anirà a Venècia: «La quantitat de projectes no té res a veure amb la qualitat final [...] si no haguéssim considerat que tenien la qualitat suficient, hauríem deixat desert el concurs». De fet, Sansa va precisar que les bases del concurs ja «contemplaven l’atorgament de tres tallers i només es van seleccionar dos projectes perquè van ser els que tenien la qualitat suficient».

A partir d’ara i «davant de la disjuntiva si es presentés només un projecte o un de poca qualitat», el Govern nomenarà un comissari per a la Biennal que seleccionarà un artista i l’acompanyarà en la construcció del projecte «des de zero». Segons Sansa, aquest mètode, és una barreja del que fan «altres països amb més múscul artístic, que trien paquets de comissari més artista, d’entre diferents opcions». El Govern triarà en aquest cas només el comissari «entre un ventall gran de persones vinculades al món de l’art».