Inspecció de Treball obre un 42% més d’expedients per infraccions

El Govern atribueix l’increment dels accidents laborals al creixement del nombre d’assegurats

El Servei d’Inspecció de Treball va obrir fins a 34 expedients per infracció de la normativa de seguretat i salut en el treball durant el primer semestre d’aquest 2018, deu més que el mateix període de l’any passat, el que representa un increment de fins al 42%, segons les dades facilitades des del Govern. Les sancions que van derivar de l’obertura d’aquests expedients van sumar 143.869 euros, un import que supera en un 28% la quantitat de 111.983 euros que es va imposar durant els sis primers mesos del 2017.

Tot i aquest increment, des de l’Executiu van voler subratllar que el nombre d’inspeccions que s’han dut a terme per controlar el compliment de la normativa ha estat pràcticament el mateix aquest any que l’anterior. De tota manera, consideren que aquesta és una de les vies per fer front a l’augment dels accidents laborals, un total de 2.267 en els sis primers mesos del 2018, és a dir, un 10,6% més respecte al mateix període del 2017.

Major conscienciació

Les fonts governamentals, que atribueixen part d’aquest increment a un major nombre d’assegurats, van apuntar que més enllà del control a les empreses és necessari potenciar les campanyes de sensibilització. Tot i que el primer i últim acte en aquest sentit va realitzar-se al 2015, l’Executiu va assegurar que abans que finalitzi l’any s’organitzarà alguna acció «per fomentar la conscienciació sobre la necessitat de reduir els accidents laborals» i que de cara al següent es preveu ampliar la partida pressupostària per a aquesta finalitat.

L’única acció de sensibilització del Govern en relació amb la prevenció dels riscos laborals és del 2015

Tot i així, Elena Millán, directora general de l’empresa Unida Qualitat i Prevenció, va retreure a l’Executiu que «no existeixen campanyes governamentals» i va posar de relleu que les accions pedagògiques ara per ara van a càrrec de les empreses privades. «El Govern és l’impulsor de la Llei de la seguretat i la salut en el treball, de manera que seria super interessant que fos ell qui fes les campanyes de prevenció i pedagogia, més tenint en compte el cost que els accidents laborals representen en forma de baixes a la CASS», va manifestar Millán.

Futur codi de relacions laborals

L’Executiu, no obstant, considera que poden tenir un paper important els delegats de prevenció i, en el cas de les empreses amb més de 100 treballadors, els comitès de seguretat i salut en el treball. «De moment, moltes no en tenen, però el futur codi de relacions laborals preveu incentivar aquestes figures, de manera que si s’aprova és previsible que s’incrementi de forma important el nombre de delegats de personal que també assumiran la funció de delegats de prevenció», van sostenir des del Govern.

Les obres de Meritxell, causa de l’augment dels accidents ‘in itinere’

Les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell van posar durant quatre mesos, entre l’abril i l’agost, la via pública d’Andorra la Vella de cap per avall. «Puc afirmar que enguany hi ha hagut més accidents in itinere arran de les obres de Meritxell», va voler deixar constància Elena Millán, la directora general de l’empresa Unida Qualitat i Prevenció, que aglutina la meitat dels assegurats del Principat. Segons va detallar ella mateixa, que també és tècnica de prevenció, «la gent de camí a la feina o quan tornava cap a casa s’entrebancava amb els taulells mal col·locats a l’avinguda o les irregularitats del terreny». Tot i així, l’únic que podien fer des de l’empresa era «aplicar accions correctives com suggerir passar per un altre lloc», va admetre Millán.

Excés de confiança

Més enllà d’aquesta constatació, la tècnica de prevenció va subratllar que la causa principal dels accidents laborals és l’excés de confiança i no pas la negligència. De fet, des del Govern també apunten aquest factor i n’enumeren d’altres com una deficient planificació de l’activitat preventiva de les empreses o un mal manteniment de les eines i els equips de treball. «Malgrat que aquestes causes també poden explicar l’alt nombre d’accidents laborals, no es pot determinar la importància relativa de cada una d’elles», van indicar fonts governamentals.

«Quan l’empresa notifica un accident, nosaltres fem una investigació i després apliquem accions correctores i de sensibilització per refrescar les mesures de seguretat als treballadors», va explicar Millán. Tot i així, «demanem col·laboració del Govern a l’hora d’obtenir dades estadístiques més detallades i d’impulsar campanyes pedagògiques efectives», va manifestar. H