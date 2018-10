El projecte Tàndem guanya alumnes i vol replicar-se

El titular de la cartera d’Educació va anunciar que la Universitat d’Andorra participarà activament en aquesta edició de Tàndem i l’any que ve també es realitzarà el projecte Tàndem universitari. A més, va confirmar que el sistema educatiu francès observarà el projecte i valorarà si s’incorpora. «La proposta formal ja la té sobre la taula. La FP francesa és de les millors del món i Tàndem és un projecte transversal i de país», va admetre el demòcrata, que tampoc va descartar que en un futur hi participi el sistema educatiu espanyol.

La novetat de l’edició d’aquest any és que el projecte només durarà un trimestre, lluny de l’any escolar de les dues primeres. L’escurçament, però, no afecta la metodologia ni el pla d’estudis, que només es concentren i s’intensifiquen.

«Volem que els joves sàpiguen fer; que siguin innovadors i emprenedors», va afirmar el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, que va posar en relleu la importància de les empreses: «La FP només pot viure gràcies a elles». La nova edició de Tàndem compta amb nou alumnes inscrits més que l’anterior: 72 joves estaran assessorats per 12 docents del centre d’Aixovall i hauran de plantejar idees innovadores i factibles a les empreses Andorra Telecom, Gamma Management i VallmedicVision. «Volem dotar d’innovació als alumnes perquè la puguin oferir des del primer moment», va explicar el responsable d’Edudació, a la vegada que el líder del clúster d’Educació d’Actua, Ferran Costa, va anunciar que volen fer de la innovació «un pal de paller del país».

Les empreses estan en un moment de canvi: valen més per les persones que tenen que per les eines que utilitzen. Sabedors d’aquest valor afegit, el Ministeri d’Educació i Actua van presentar ahir la tercera edició del projecte Tàndem, que pretén crear un vincle directe entre la formació professional i el sector empresarial i econòmic a través de la innovació amb un objectiu clar: descobrir i potenciar el talent del país i introduir-lo a les empreses.

Per Alba Casanovas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació