Marge de millora

Setmana exigent de sortida. El BC MoraBanc Andorra afronta avui el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Endesa. Serà el segon matx a domicili que té aquesta setmana. Serà davant el Divina Seguros Joventut, en un duel on l’equip confia en millorar els aspectes on va fallar dimarts en l’estrena a l’EuroCup per donar continuïtat a la victòria assolida en el debut a l’ACB.

La derrota a Turquia queda enrere i ara es presenta un nou repte, al que li seguirà diumenge l’FC Barcelona Lassa al Palau Blaugrana. «Espero que seguim millorant, que tornem al punt on ho vam deixar el dia de l’UCAM perquè el partit contra el Galatasaray no el vam jugar com l’hauríem d’haver fet i com volem fer-ho», assegura Ibon Navarro, entrenador del MoraBanc. Els otomans van «fer servir el que tenen al màxim i per això van guanyar. Físicament no érem tant bons com ells, però si no igualem a nivell d’energia no podem competir amb ells. A nivell de bàsquet podríem haver competit més si a en el físic haguéssim estat millor», però des d’un bon començament «vam demostrar que volíem estar allí. Es fa molt difícil perquè agafen confiança i tu vols arrencar però no ho fas com a equip, ho fas individualment, amb massa gent que va precipitada». El tècnic vitorià vol extreure aspectes positius i «si ens serveix per aprendre serà una derrota profitosa».

Ser sòlids

Per obtenir el triomf a Badalona una de les claus estarà en guanyar en consistència respecte a Istanbul. «Si aconseguim tenir una solidesa que no hem demostrat a l’últim partit, sobretot a nivell ofensiu, tindrem opcions», perquè si es produeixen les mateixes pèrdues que en aquella ocasió «se’ns farà molt complicat pel seu joc a camp obert». Aquest serà el segon duel entre andorrans i verd-i-negres aquest curs, ja que es van enfrontar a les semifinals de la Lliga Catalana. Respecte a aquest antecedent, per les circumstàncies de pretemporada i les baixes, Navarro creu que ben poca cosa tindrà a veure respecte avui. El Joventut a la primera jornada de l’ACB es va quedar sense jugar per un poblema en els marcadors de possessió a la pista del Breogán. Serà l’estrena de la Penya i és un punt que té en compte: «Ara em preocupa que sigui el seu primer partit, amb el punt aquell de voler competir amb el que arribaran. Hem de ser intel·ligents i saber llegir això per començar el partit amb la mateixa intensitat que ho faran ells».

Navarro: «Si aconseguim tenir una solidesa que no hem demostrat a l’últim partit, sobretot a nivell ofensiu, tindrem opcions»

El Joventut s’ha reforçat aquesta setmana amb Luke Harangody, però no jugarà. Amb els reforços realitzats aquest estiu «tenen una plantilla amb molt bona, amb una combinació de jugadors amb qualitat i experiència, amb joves que porten temps a la casa i coneixen la filosofia. Tenen un entrenador que coneix bé aquesta barreja i està traient el màxim. És un equip molt atractiu de veure, amb un joc alegre que els fa molt perillosos i que pot ser una de les sorpreses sobretot a la primera volta». Qui tampoc estarà disponible, per part andorrana, és David Walker. Una baixa sensible. «Ens està pesant una mica perquè és un jugador que dona coses que ara ens falten i que venia de fer una pretemporada molt bona i estava amb molta confiança», assegura Navarro. Per tant, serà una «oportunitat per a altres jugadors per donar un pas endavant». Qui jugarà, però mermat, és Andrew Albicy, després d’haver patit aquesta setmana un virus gastrointestinal.

Per a David Jelinek, el fet que sigui el primer matx de la Penya s’ha de tenir en compte. «Serà el seu debut, davant la seva afició i voldran guanyar. Serà bastant difícil. Tenim coses a millorar sobretot després de l’últim partit», afirma el txec, destacant que «al seu camp són capaços de donar un pas endavant», però la intenció andorrana és la d’augmentar el rendiment davant un començament de curs exigent: «D’inici tenim uns quants partits fora. Costa perquè alguns són viatges llargs, sobretot el d’Istanbul, però és així i no som els únics que tenim aquests problemes de viatjar tant. Hem de seguir el ritme i continuar endavant».



No patir

L’arribada de Carles Duran a la banqueta del Joventut a la segona volta de la temporada passada va permetre als verd-i-negres assolir una permanència que tenien molt complicada, amb una sèrie de victòries consecutives que al final fins i tot els va permetre respirar tranquils. L’objectiu de la temporada és seguir en aquella línia, per no tenir patiments del passat. «Hem de continuar el repte que ens vam plantejar l’any passat: Practicar un bon bàsquet que transmeti els gens del Joventut, és a dir, competitivitat amb gent jove amb talent. Esperem ser a casa un equip molt complicat de guanyar», assegura Duran.

Duran: «Podem competir contra qualsevol equip i esperem que això sigui el que passi contra el MoraBanc»

Una de les claus estarà en el factor pista. «L’afició de l’Olímpic va ser vital per a nosaltres l’any passat. Tenim moltes ganes de retrobar-nos amb ells, de jugar a Badalona i de donar moltes alegries al pavelló durant aquesta temporada», indica el tècnic, que té molt en compte el rendiment que mostra sempre el conjunt andorrà: «Tinc la sensació que cada any ha anat creixent. És un equip amb ambició, són una gran plantilla i han estat capaços de mantenir molts jugadors que ja tenien la temporada passada. Durant la pretemporada han demostrat ser un equip important i venen més rodats que nosaltres. Podem competir contra qualsevol equip i esperem que això sigui el que passi contra el MoraBanc».