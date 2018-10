Rècord de participació a Els 2.900 amb 56 corredors

Doble cita per a especialistes. La propera mitjanit arrenca la quarta edició d’Els 2.900, que compta amb rècord de participació. La setmana vinent s’estrenarà El Clàssic, que neix amb la intenció de seguir posant reptes als participants.

Els 2.900 la disputaran 56 corredors, que composen 28 equips. Es disputa per parelles i té un recorregut de 70 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell, amb l’ascensió als set cims del país que superen l’altitud que porta el nom de la prova: Pic de Comapedrosa (2.944 m), Roca Entravessada (2.928 m), pic de l’Estanyó (2.915 m), pic de Medacorba (2.913 m), pic de la Serrera (2,912m), pic de la Portelleta (2.905 m) i pic de Font Blanca (2.904 m). Els participants tenen 24 hores per completar la cursa, tot i que es preveu que més de la meitat dels conjunts la finalitzin a mitja tarda de dissabte. Tots els atletes portaran un nou sistema integrat via satèl·lit de Garmin per poder-los seguir online en tot moment.

En els cartell de participants hi ha noms destacats del panorama internacional com l’estatunidenc Dakota Jones, el canadenc Nick Elson i el neozelandès Scott Hawker. La representació nacional la formen Julio Rodríguez i Dani Rozados. «És l’edició on hi ha més corredors i un nivell més gran entre aquests», exposa Carles Rossell, un dels organitzadors de la prova.

El Clàssic es disputarà el 12 i 13 d’octubre. S’havia de disputar al juny passat, però es va haver d’ajornar per la neu acumulada a les muntanyes. Consta de dues curses i comptarà amb la participació de 20 atletes en 10 equips. Primer es disputarà The Face. El dia abans de la prova els organitzadors faran públic als corredors quin serà el recorregut, que serà a la parròquia d’Ordino. Serà una ascensió i un descens a un pic on cada conjunt podrà escollir la línia a seguir. L’endemà es disputarà The Ridge. Sortiran des del refugi de Sorteny per ascendir a la cresta fins al pic de l’Angonella, amb un recorregut que superarà els 20 km.