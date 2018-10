La World Top Model 2018 ja té la seva representant andorrana

Lluentons, talons impossibles i molta emoció. Això és el que regnava aquesta nit al backstage del càsting de l’edició andorrana de la World Top Model, un dels certàmens de bellesa més importants del món. 13 noies d’entre 18 i 25 anys, sense restricció de talles, es van sotmetre a la valoració d’un jurat professional vingut especialment per a l’ocasió des d’Itàlia, encapçalat per la seva alma mater, Fiore Tondi. A l’acte, celebrat a Caldea i presentat per la model i actriu espanyola Mònica Pont, hi van assistir un centenar de persones, entre els quals s’hi trobava l’empresari andorrà Enric Dolsa, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín i diferents alts executius del país.



En total es van presentar vuit desfilades, on les aspirants a representar per primera vegada Andorra en un concurs d’aquestes característiques, van mostrar els seus dots com a quelcom més que simples models. «No busquem només una cara maca. La guanyadora de la World Top Model també ha de tenir alguna cosa que transmetre damunt la passarel·la, ha de tenir ètica i intel·ligència», va explicar Tondi. I és que malgrat que pot semblar el típic certamen de bellesa no ho és. Si bé és cert que s’anava a la cerca del rostre més atractiu d'Andorra, el certamen pretén desvincular-se de tòpics de misses i lluitar contra la imatge estereotipada que les models són dones buides. «El nostre objectiu és oferir una oportunitat a totes les noies joves. La personalitat és molt important i intentem desenvolupar qualsevol altre tipus de talent que puguin tenir, com la dansa o la interpretació», va dir la caçatalents i directora de l’Acadèmia World Top Model a Itàlia, Dora Ildiko Kanizsa. Tant ella com Tondi van assegurar que ja no es busca a la top perfecta dels 90 sinó que es volen cobrir tots els cànons.



Repercussió mundial

Més enllà del certamen de bellesa, la World Top Model també va suposar una passarel·la per a les empreses del país, ja que l’emissió de la desfilada s’emetrà a escala mundial, arribant als 300 milions d’espectadors. Així ho constatava la cònsol escaldenca, Trini Marín. «Esdeveniments com aquests ens donen visibilitat internacional. Que Caldea i el Principat d’Andorra es vegin arreu sempre és positiu», va dir. Preguntada per la possibilitat que l’any que ve la final mundial de la World Top Model se celebri a Andorra, tal com van plantejar el dia de la presentació des de la direcció del certamen, Marín té clar que «si som capaços d’acollir finals d’esquí i altres esports, per què no moda?». Un cop acabada la gala, la cònsol va desitjar molta sort a totes les aspirants i els hi va augurar una carrera prometedora.

La guanyadora

Malgrat que totes elles aspiren a arribar al més alt en el món de la moda, només una va poder ser l’escollida. Paula Cristina Da Silva Castro, de 20 anys i originària d’Andorra la Vella, serà l’encarregada de representar el Principat a la final de la World Top Model 2018, que es disputarà el pròxim 15 de desembre a la ciutat xinesa de Shenzhen. «Encara no m’ho crec. Tinc alguna experiència com a model de fotografia, però mai havia desfilat com avui», deia després de coronar-se, encara amb els nervis a flor de pell. Tot i que aquesta nit va ser de somni, Da Silva assegura que no perd de vista el seu objectiu que és «acabar la carrera de quiromassatgista i crear la seva pròpia empresa».



Pont, qui compta amb una llarga trajectòria com a model professional, no es va mostrar sorpresa amb la decisió final del jurat i va assegurar que «des del primer moment que vaig veure a Da Silva, sabia que seria ella. Té molta actitud».



La World Top Model se celebra de manera ininterrompuda des de fa 28 anys i hi participen 50 països dels cinc continents. Andorra suma així el país 51, introduint-se dins el panora internacional de la moda i la bellesa. D’aquí van sortir grans mites com Claudia Schiffer, Valeria Mazza o Nina Moric.