Tercer ajornament del judici pel 'cas BPA'

Aquest judici, que de nou torna a quedar-se sense data per a la vista oral, és el primer dels relacionats amb Banca Privada d'Andorra. Concretament el 'cas Gao Ping', en què es jutgen uns fets relacionats amb l'empresari valencià Rafael Pallardó, que presumptament enviava diners a empresaris xinesos a través de compensacions que efectuava amb clients de l'entitat bancària.

El primer ajornament del judici va ser el mes de gener, després de les qüestions prèvies formulades per les defenses, on es demanava que sortissin de la causa el Govern, els accionistes minoritaris i els actors civils. Qüestió que va ser denegada.

Per El Periòdic

