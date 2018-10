Educació convoca els exàmens de diferents proves de l'Efpem

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ha fet pública la convocatòria dels exàmens del bloc general nivell 1 i del mòdul general d’activitats en el medi natural, i de les assignatures de psicopedagogia i ciències biològiques del bloc general nivell 2 per a candidats lliures de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem). D’aquesta manera, les proves de les assignatures de psicopedagogia i ciències biològiques es realitzaran el 7 i el 9 de novembre a partir de les 9.15 hores al Centre de tecnificació esportiva d’Ordino (CTEO). Els exàmens del bloc general nivell 1 i del mòdul general d’activitats en el medi natural també tindran lloc del 7 al 9 de novembre de les 9.15 a les 18.15 hores al mateix centre. Els resultats dels exàmens s’exposaran al tauler d'anuncis de l’EFPEM a partir del 20 de novembre a les 16 hores. Els dies de revisió d’examen seran el 21 de novembre, de les 10 a les 12 hores i el 22 de novembre de les 17 a les 18.30 hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació