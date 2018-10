Una unitat de cordó umbilical d'Andorra dona l’oportunitat de salvar la vida d’un infant

Aquest divendres ha tingut lloc a Andorra la reunió anual de la Comissió de seguiment del programa de donació d’unitats de sang de cordó umbilical durant la qual s’ha fet balanç del funcionament d’aquest programa en el decurs del darrer any. Per quarta vegada, una unitat de sang de cordó obtinguda d’Andorra ha ofert l’oportunitat de salvar la vida d’un infant. Aquesta dada posa de manifest la qualitat de la feina duta a terme, així com la contribució a la millora la vida de les persones, a través d’un acte altruista com la donació del cordó umbilical.



En aquest sentit, els membres de la comissió també han posat de relleu el bon funcionament del programa, que compta amb unes xifres de donació d’unitats de cordó molt elevades. L’any 2017, en el 56% dels parts efectuats, les dones estaven inscrites com a donants. Fins al 31 d’agost d’aquest any 2018, aquest percentatge s’eleva al 73,7% dels parts. Les xifres de donacions efectives també són molt positives, ja que la donació del cordó en parts ha augmentat del 32% al 37% en un any.



A la reunió d'aquest divendres hi ha participat el ministre de Salut, Carles Álvarez; el secretari d’Estat de Salut, Joan León; representants de l’Organització Nacional de Trasplantaments d’Espanya i de l’Organització Catalana de Trasplantaments, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya (on s’emmagatzemen les unitats de sang de cordó de les donants d’Andorra), del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (com a maternitat) i de la Fundació Crèdit Andorrà (que finança les campanyes de promoció). La Comissió de seguiment té com a principal responsabilitat la supervisió del funcionament del programa.