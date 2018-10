Dilluns es tanca el pàrquing del Parc Central pel muntatge de la Fira

El muntatge de l’envelat que acollirà la 40a edició de la Fira d’Andorra la Vella, que se celebrarà entre el 26 i el 28 d’octubre, s’iniciarà el proper dilluns 8, moment a partir del qual el pàrquing haurà de quedar lliure de vehicles. Per tant, ja el diumenge dia 7 no es permetrà l’entrada de nous vehicles tant pel carrer Pere d’Urg com per l’avinguda Tarragona.

Un cop muntada l’estructura, procés que durarà quatre dies, però, es reobrirà l’aparcament a partir de divendres 12 a primera hora del matí i fins i diumenge 15, en previsió d’una important afluència de turistes espanyols amb motiu del Pont del Pilar. Un cop transcorregut aquest període, continuarà el procés de muntatge de la Fira d’Andorra la Vella.

El pàrquing recuperarà les 540 places disponibles, només tres dies després que hagi finalitzat l’esdeveniment, és a dir, a partir de l’1 de novembre, en previsió d’un nou període d’afluència turística amb motiu del Pont de Tots Sants. Entre el dilluns 8 i el dimecres 30 d’octubre, quedarà inhabilitada provisionalment la minideixalleria situada en aquest aparcament.