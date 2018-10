Els bombers troben un home mort a Tristaina

Membres del cos de Bombers han localitzat avui de manera fortuïta a una persona morta al camí del pic de Tristaina. A les 14.20 hores han rebut l’avís per evacuar a dues turistes que s’havien quedat bloquejades al cim de la muntanya ordinenca. En l’aproximació els bombers han detectat a un home mort, no resident de 72 anys, que ha estat evacuat al dipòsit de cadàvers de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons fons policials, tot apunta a que es tracta d’un accident de muntanya al no trobar cap indici de criminalitat. Les dues turistes han pogut ser evacuades il·leses.