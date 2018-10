Finalitza el judici pel ‘cas Nadia’

La vista oral contra Fernando Blanco i Marga Garau per presumpta estafa amb els donatius teòricament destinats a curar la seva filla ha finalitzat aquest divendres a l'Audiència de Lleida amb la confirmació de les visions totalment oposades de fiscalia i defensa. El fiscal Pedro López conclou que "el que per qualsevol pare o mare seria una adversitat o una desgràcia, els acusats ho van convertir en un modus vivendi i una loteria constant", i que "des del 2009 han anat cobrant premis i per Nadal els tocava la Grossa".

En l'informe final, el ministeri públic considera que "l'estafa ha quedat plenament acreditada" perquè, afirma, "l'associació Nadia Nerea es crea com un instrument, per viure d'ella; com qui es compra una pistola o una disfressa per cometre un atracament". Durant els tres dies de declaracions i de visionat d'entrevistes concedides per la parella a diverses televisions, la part acusadora creu que ha quedat demostrat que Fernando Blanco és un "entabanador", que "va mentir quan deia que la seva filla es moriria" i que "agafa imatges de pel·lícules i les utilitza com si fossin de la seva vida". El fiscal va més enllà i opina que "com a guionista o actor hauria tingut més èxit". Més enllà d'aquesta consideració, subratlla que "el mal que han fet els dos acusats és irreparable" i els retreu que, tot i que ara denunciïn "cacera mediàtica", van ser ells qui van "exposar" la nena als mitjans de comunicació per "commoure" i "enganyar" la gent.

Pedro López considera que Margarita Garau també és culpable perquè "cadascú va adoptar el seu paper, una de més passiva i l'altre de més actiu, però els dos van mentir". Tot i que Blanco és més "persuasiu", López creu que Garau "no és tonta" i que ha "enganyat" igual que el pare i que "tenen dret a mentir en les seves declaracions" però no a que els altres es creguin les seves mentides. El fiscal creu que els tres dies anteriors de judici no s'ha presentat cap prova que demostri que la nena hagi estat tractada a Houston, i sosté que van aconseguir enganyar unes 6.000 persones, per un valor total d'1,1 milions d'euros. A més a més, sospita que "tenen diners en algun lloc".

El fiscal sol·licita que se'ls condemni a tots dos a sis anys de presó per estafa o, subsidiàriament, per apropiació indeguda, i a pagar una multa de 9.720 euros. Ha reconegut que fiscalia es va plantejar demanar el màxim permès per la llei, de set o vuit anys de presó, però que "el dany ja està fet" i que "no es tracta de fer venjança sinó de fer justícia".

Últim torn de paraula

Fernando Blanco i Marga Garau han decidit utilitzar el seu dret d'última paraula al final del judici. Blanco ha assegurat que el seu únic objectiu és veure i estar amb la seva filla i ha exculpat la seva dona de tot. En aquest sentit, creu que demanar presó per a tots dos "és condemnar la Nadia".

De la seva banda, Garau ha reiterat que no considera que hagin utilitzat mai la seva filla per fer diners i ha dit que ella i la nena es necessiten l'una a l'altra. L'advocat de Blanco ha sol·licitat la llibertat del seu client mentre no es dicti sentència, a la qual cosa la fiscalia s'hi ha oposat. En aquest sentit, el tribunal ha informat que es pronunciarà "en un temps raonable". El judici ha quedat vist per sentència a un quart de quatre de la tarda d'aquest divendres, després de quatre jornades maratonianes.